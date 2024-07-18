Как приготовить шоколадный торт без муки и сахара? Никто не отличит от обычного

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Опубликовано: 18.07.2024 12:10 , Обновлено: 18.07.2024

А вы знали, что вкуснейший сладкий торт можно приготовить без сахара и даже без муки. Это замечательный десерт, который подойдет тем, кто следит за своим здоровьем и хочет насладится сытным лакомством (например, диабетикам). Как приготовить такой торт в домашних условиях?

Само приготовление не занимает много времени. А на выпекание понадобится всего 10 минут. В целом всё должно занять не больше часа. Такой десерт можно готовить даже на праздники - никто не отличит его по вкусу от обычного.

А чтобы торт получился еще вкуснее и красивее, можно украсить его ягодами, фруктами и орехами.

Ингредиенты

Для коржей:

яйца — 5 шт. (небольших);

какао — 40 гр.;

разрыхлитель — 3 гр.;

ванилин — 2 гр.;

соль — щепотка;

заменитель сахара (например, ФитПарад №10) — 4 гр.

Для крема:

творог — 200 гр.;

ванилин - щепотка;

сливочное масло — 110 гр.;

заменитель сахара (ФитПарад №10) — 4 гр.

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У такого торта есть ряд плюсов. Например:

Здоровое питание. Лакомство — более здоровый вариант десерта, поскольку не содержит обычной муки и добавленного сахара.

Подходит для людей с определенными диетическими ограничениями.

Низкий гликемический индекс.

Однако важно помнить, что даже без муки и сахара, такие торты все равно могут содержать другие ингредиенты, которые могут быть высококалорийными или содержать большое количество жиров, поэтому умеренность все равно важна.

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Без муки, сахара и масла. Нашли рецепт вкусного печенья из 4 ингредиентов, которое не навредит здоровью

Как приготовить?

Возьмите миску, разбейте туда 5 яиц и добавьте щепотку соли. Хорошо взбейте (миксером займет около 5 минут). Добавьте сахарозаменитель и продолжите взбивать до состояния белой пышной массы.

Смешайте вместе какао, разрыхлитель и ванилин — и просейте в яичную смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы масса осталась воздушной и нежной.

Скриншот с Yotube-канала "Домашний очаг"

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму — оберните кольцо для выпечки или другую емкость фольгой, смажьте дно растительным маслом.

Переложите тесто в форму и поставьте в разогретую духовку на 10 минут (в зависимости от духовки, возможно, вам понадобится больше или меньше времени).

Уберите фольгу, переверните форму и оставьте в таком состоянии на минуты 2-3. По истечение времени верните в исходное положение, пройдитесь ножом по краям бисквита и достаньте бисквит из формы.

Скриншот с Yotube-канала "Домашний очаг"

Пока бисквит остывает, приготовьте крем. Взбейте сливочное масло комнатной температуры с ванилином и сахарозаменителем до белой пышной массы. Порциями добавьте творог (тоже комнатной температуры) и продолжите взбивать. Должен получится плотный стабильный крем.

Скриншот с Yotube-канала "Домашний очаг"

Разделите бисквит на 2 коржа. Пропитайте 1 корж остывшей кипяченой водой или молоком. Щедро намажьте кремом.

Сверху накройте вторым коржом и также немного пропитайте. Украсьте кремом.

Скриншот с Yotube-канала "Домашний очаг"

Поставьте торт в холодильник на полчаса или час. Хотя его можно есть и сразу. Приятного аппетита.

[info_b]Видео с пошаговым приготовлением торта без муки и сахара можете посмотреть по ссылке. [/info_b]

Альтернативный рецепт шоколадного торта без муки

Вот еще один рецепт с видео вкуснейшего лакомства.

Ингредиенты

Для бисквита:

шоколад с содержанием какао 50% — 150 гр;

яйца - 6 шт.;

какао - 10 гр.;

соль - щепотка.

Для крема:

сливочный сыр — 400 гр.;

сливки (30-35%) — 200 гр.;

шоколад с содержанием какао 50% — 150 гр;

Для дополнения может понадобится арахис или банан.

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