Как приготовить селёдку под летней шубой? Этот рецепт салата собрал 2 млн просмотров в TikTok
Летом любимые салаты осени и зимы уступают место свежим вариантам с сезонными овощами. Однако ничего не мешает попробовать поэкспериментировать с привычными рецептами. Так, пользовательница TikTok поделилась своим рецептом селёдки под летней шубой. Этот более лёгкий вариант любимого многими салата приятно разнообразит стол и в праздник, и в будни. Как его сделать?
Селёдка под шубой - один из самых популярных салатов на столе у многих белорусов. Традиционно его подают на новогодний стол и другие праздники в зимний и осенний период. Однако существует летний вариант этого блюда. Его рецептом поделилась пользовательница с ником alesja1000 в TikTok.
Селёдка под летней шубой
Ингредиенты:
- 200 г. селёдки
- 3 шт вареного картофеля
- 1-2 вареной моркови
- 5 вареных яиц
- 1-2 зрелых помидора
- репчатый лук или пучок стеблей зелёного лука
- майонез
- растительное масло
Приготовление:
- Селёдку нарежьте кубиками и выложите первым слоем на блюдо.
- Вторым слоем уложите мелко нашинкованный репчатый или зелёный лук. Полейте небольшим количеством растительного масла.
- Натрите вареный картофель и уложите третьим слоем. Посыпьте этот слой вареной морковью, смажьте тонким слоем майонеза.
- Мелко нарежьте яйца и уложите его следующим слоем. Снова промажьте майонезом.
- Последним слоем уложите мелко нарезанный помидор.
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