Как приготовить селёдку под летней шубой? Этот рецепт салата собрал 2 млн просмотров в TikTok

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Опубликовано: 26.07.2024 11:10 , Обновлено: 26.07.2024

Летом любимые салаты осени и зимы уступают место свежим вариантам с сезонными овощами. Однако ничего не мешает попробовать поэкспериментировать с привычными рецептами. Так, пользовательница TikTok поделилась своим рецептом селёдки под летней шубой. Этот более лёгкий вариант любимого многими салата приятно разнообразит стол и в праздник, и в будни. Как его сделать?

Селёдка под шубой - один из самых популярных салатов на столе у многих белорусов. Традиционно его подают на новогодний стол и другие праздники в зимний и осенний период. Однако существует летний вариант этого блюда. Его рецептом поделилась пользовательница с ником alesja1000 в TikTok.

Селёдка под летней шубой

Ингредиенты:

200 г. селёдки

3 шт вареного картофеля

1-2 вареной моркови

5 вареных яиц

1-2 зрелых помидора

репчатый лук или пучок стеблей зелёного лука

майонез

растительное масло

Приготовление:

Селёдку нарежьте кубиками и выложите первым слоем на блюдо. Вторым слоем уложите мелко нашинкованный репчатый или зелёный лук. Полейте небольшим количеством растительного масла. Натрите вареный картофель и уложите третьим слоем. Посыпьте этот слой вареной морковью, смажьте тонким слоем майонеза. Мелко нарежьте яйца и уложите его следующим слоем. Снова промажьте майонезом. Последним слоем уложите мелко нарезанный помидор.

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