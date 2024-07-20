Быстрее и легче голубцов. Эти фаршированные помидоры захочется приготовить снова. Что внутри?

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Опубликовано: 20.07.2024 10:52 , Обновлено: 20.07.2024

Если спросить белорусов о том, какие овощи можно вкусно нафаршировать, то наверняка многие не уйдут дальше классических капустных голубцов и перцев. Однако не менее вкусными являются и фаршированные помидоры. Это летнее блюдо легко готовится и имеет все шансы затмить классические голубцы. Предлагаем вам два рецепта нафаршированных помидоров. Один более сытный, а другой лёгкий и подходящий для вегетарианского ужина.

Вариаций помидоров с начинкой из фарша может быть огромное множество. Они прекрасны на вкус как с мясными начинками, так и в сочетании с крупами, сыром и другими овощами. Можно даже нафаршировать помидоры смесью для голубцов. Вы обнаружите, что после запекания такое блюдо становится невероятно мягким, сочным и способным составить конкуренцию даже классическому рецепту.

Блюда по этим рецептам буквально тают во рту и вынудят вас захотеть добавки.

Рецепт фаршированных помидоров с мясом и сыром

Для этого рецепта подойдут крупные сорта помидоров. Например, бычье сердце или малиновые.

Ингредиенты:

500 г мясного фарша, 12 крупных помидоров, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 300 г жёлтого сыра, орегано, базилик, соль и перец по вкусу, растительное или оливковое масло

Способ приготовления:

Обжарьте лук и чеснок на разогретом оливковом масле. Когда овощи станут полупрозрачными, добавьте фарш. Приправьте солью, перцем, орегано и базиликом. После обжарки оставьте остывать. Срежьте верхнюю часть помидора и выньте ложкой внутреннюю часть. Мякоть помидора перемешайте и добавьте к мясу. Натрите сыр. Добавьте 1/3 часть к обжаренной и остывшей начинке и перемешайте. Начините подготовленные помидоры фаршем и посыпьте оставшимся сыром. Уложите их в жаропрочную форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 25-30 минут.

Нафаршируйте помидоры этим и запеките в духовке. Простой рецепт ужина для всей семьи

Рецепт фаршированных помидоров с кускусом

Этот вариант фаршированных помидоров более лёгкий, но питательный. Такая версия чем-то напоминает ливанский салат табуле.

4 крупных помидора,

60 г кускуса,

1 шарик моцареллы,

1 горсть грецких орехов,

2 столовые ложки петрушки.

Приготовление:

У помидоров срежьте шляпки, вычистите мякоть и измельчите ее. Приготовьте кускус согласно инструкции на упаковке. Залейте крупу разогретой кашицей помидора, добавьте измельченную петрушку, дроблёные орехи, мелко нарезанную моцареллу и перемешайте. Заполните помидоры получившейся начинкой. Выпекайте при 180 градусах Цельсия 10-15 минут.

Приятного аппетита!

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