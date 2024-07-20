Быстрее и легче голубцов. Эти фаршированные помидоры захочется приготовить снова. Что внутри?
Если спросить белорусов о том, какие овощи можно вкусно нафаршировать, то наверняка многие не уйдут дальше классических капустных голубцов и перцев. Однако не менее вкусными являются и фаршированные помидоры. Это летнее блюдо легко готовится и имеет все шансы затмить классические голубцы. Предлагаем вам два рецепта нафаршированных помидоров. Один более сытный, а другой лёгкий и подходящий для вегетарианского ужина.
Вариаций помидоров с начинкой из фарша может быть огромное множество. Они прекрасны на вкус как с мясными начинками, так и в сочетании с крупами, сыром и другими овощами. Можно даже нафаршировать помидоры смесью для голубцов. Вы обнаружите, что после запекания такое блюдо становится невероятно мягким, сочным и способным составить конкуренцию даже классическому рецепту.
Блюда по этим рецептам буквально тают во рту и вынудят вас захотеть добавки.
Рецепт фаршированных помидоров с мясом и сыром
Для этого рецепта подойдут крупные сорта помидоров. Например, бычье сердце или малиновые.
Ингредиенты:
500 г мясного фарша, 12 крупных помидоров, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 300 г жёлтого сыра, орегано, базилик, соль и перец по вкусу, растительное или оливковое масло
Способ приготовления:
- Обжарьте лук и чеснок на разогретом оливковом масле.
- Когда овощи станут полупрозрачными, добавьте фарш. Приправьте солью, перцем, орегано и базиликом.
- После обжарки оставьте остывать.
- Срежьте верхнюю часть помидора и выньте ложкой внутреннюю часть.
- Мякоть помидора перемешайте и добавьте к мясу.
- Натрите сыр. Добавьте 1/3 часть к обжаренной и остывшей начинке и перемешайте.
- Начините подготовленные помидоры фаршем и посыпьте оставшимся сыром.
- Уложите их в жаропрочную форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 25-30 минут.
Нафаршируйте помидоры этим и запеките в духовке. Простой рецепт ужина для всей семьи
Рецепт фаршированных помидоров с кускусом
Этот вариант фаршированных помидоров более лёгкий, но питательный. Такая версия чем-то напоминает ливанский салат табуле.
- 4 крупных помидора,
- 60 г кускуса,
- 1 шарик моцареллы,
- 1 горсть грецких орехов,
- 2 столовые ложки петрушки.
Приготовление:
- У помидоров срежьте шляпки, вычистите мякоть и измельчите ее.
- Приготовьте кускус согласно инструкции на упаковке.
- Залейте крупу разогретой кашицей помидора, добавьте измельченную петрушку, дроблёные орехи, мелко нарезанную моцареллу и перемешайте.
- Заполните помидоры получившейся начинкой.
- Выпекайте при 180 градусах Цельсия 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что рецептов приготовления кабачка огромное множество, но многие из них быстро приедаются. Попробуйте запечь кабачок с фаршем. Это блюдо станет великолепным вариантом для сытного ужина и накормит всю семью.
С этим рецептом семья перестанет отказываться от ваших кабачков. Блюдо станет хитом в летний сезон