Как приготовить котлеты без мяса, которые накормят всю семью? Возьмите этот неожиданный овощ
Никого не нужно убеждать, что свекла отлично подходит для салатов или супов. Но чтобы добавлять ее в котлеты? Наверняка многие из вас слышат об этом впервые. Оказывается, с помощью этого овоща блюдо становится более легким и нежным. При этом может бюджетно накормить всю семью.
Попробуйте свекольные котлеты, если вы ищете более здоровые овощные альтернативы традиционным блюдам. Немаловажно и то, что такие котлеты очень экономичны в приготовлении. Не нужно никаких причудливых ингредиентов.
Кроме свеклы в основе котлет — пшенная крупа. Овощ придаст им красивый цвет, а пшенка — естественную сладость. В свою очередь добавление специй - оригинальный вкус.
К слову, эти котлеты не обязательно жарить. Вы можете запечь их в духовке, и тогда они точно будут еще более легкоусвояемыми.
[info_b]Важно отметить, что и свекла, и пшено богаты клетчаткой, которая облегчает пищеварение и способствует обмену веществ. Кроме того, в них много витаминов и минералов. Вместе они еще эффективнее позаботятся о вашем иммунитете.[/info_b]
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Рецепт свекольных котлет с пшеном
Ингредиенты:
2 свеклы;
- 1 стакан вареной пшенной крупы;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. панировочных сухарей;
- семена подсолнечника или кунжута по вкусу;
- соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
- паприка, кориандр, кумин по вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Свеклу вымойте, очистите и натрите на терке. Чеснок пропустите через пресс.
- В миске соедините свеклу, чеснок, пшено и яйцо. Перемешайте и добавьте панировочные сухари, чтобы получилась довольно густая масса.
- Приправьте по вкусу специями и добавьте семена.
- Сформируйте из смеси небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
- Разогрейте масло в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы слить лишний жир.
[info_b]Можно также запечь их в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 20 минут.[/info_b]
Кстати, вот альтернативный рецепт, где вместо пшенки - манная крупа.
Польза котлет без мяса из свеклы и пшенки
Давайте подробнее рассмотрим, чем полезно такое блюдо.
Богаты клетчаткой
Пшено и свекла содержат большое количество пищевых волокон, которые улучшают пищеварение, способствуют нормализации работы кишечника и помогают выводить токсины из организма.
Менее калорийный продукт
Такие котлеты подходят для тех, кто следит за весом или придерживается диеты. Они менее калорийны по сравнению с мясными аналогами, но при этом достаточно сытные.
Источник витаминов и минералов
Свекла богата витаминами группы В, витамином С, железом, магнием и калием. Она способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние кожи и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Антиоксидантные свойства
Свекла содержит беталаины — мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений.
Легко усваиваются
Растительные котлеты из пшена и свеклы легче перевариваются по сравнению с мясными, что снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
Подходят для разнообразия рациона
Такие котлеты добавляют разнообразие в меню, особенно для тех, кто старается уменьшить потребление мяса или ищет новые вкусовые сочетания.
Экономичны и доступны
Пшено и свекла — это недорогие продукты, которые доступны в любое время года, что делает блюдо бюджетным и удобным в приготовлении.
Таким образом, котлеты из пшена и свеклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать частью здорового рациона.
Еще один рецепт котлет без мяса
Ранее Telegraf.news писал, что существуют невероятно вкусные котлеты на основе перловки с добавлением моцареллы и вяленых томатов. Этот полезный вариант блюда кажется диковинным и непонятным лишь до момента, пока вы его не приготовили. Что нужно для его воплощения и с чем подают такие котлеты?
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