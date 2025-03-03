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Как приготовить котлеты без мяса, которые накормят всю семью? Возьмите этот неожиданный овощ

Как приготовить котлеты без мяса, которые накормят всю семью? Возьмите этот неожиданный овощ
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Никого не нужно убеждать, что свекла отлично подходит для салатов или супов. Но чтобы добавлять ее в котлеты? Наверняка многие из вас слышат об этом впервые. Оказывается, с помощью этого овоща блюдо становится более легким и нежным. При этом может бюджетно накормить всю семью.

Попробуйте свекольные котлеты, если вы ищете более здоровые овощные альтернативы традиционным блюдам. Немаловажно и то, что такие котлеты очень экономичны в приготовлении. Не нужно никаких причудливых ингредиентов.

Кроме свеклы в основе котлет — пшенная крупа. Овощ придаст им красивый цвет, а пшенка — естественную сладость. В свою очередь добавление специй - оригинальный вкус.

К слову, эти котлеты не обязательно жарить. Вы можете запечь их в духовке, и тогда они точно будут еще более легкоусвояемыми.

[info_b]Важно отметить, что и свекла, и пшено богаты клетчаткой, которая облегчает пищеварение и способствует обмену веществ. Кроме того, в них много витаминов и минералов. Вместе они еще эффективнее позаботятся о вашем иммунитете.[/info_b]

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Рецепт свекольных котлет с пшеном

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Ингредиенты:

2 свеклы;

  • 1 стакан вареной пшенной крупы;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. панировочных сухарей;
  • семена подсолнечника или кунжута по вкусу;
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
  • паприка, кориандр, кумин по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Свеклу вымойте, очистите и натрите на терке. Чеснок пропустите через пресс.
  2. В миске соедините свеклу, чеснок, пшено и яйцо. Перемешайте и добавьте панировочные сухари, чтобы получилась довольно густая масса.
  3. Приправьте по вкусу специями и добавьте семена.
  4. Сформируйте из смеси небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
  5. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы слить лишний жир.

[info_b]Можно также запечь их в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 20 минут.[/info_b]

Кстати, вот альтернативный рецепт, где вместо пшенки - манная крупа.

Польза котлет без мяса из свеклы и пшенки

Давайте подробнее рассмотрим, чем полезно такое блюдо.

Богаты клетчаткой

Пшено и свекла содержат большое количество пищевых волокон, которые улучшают пищеварение, способствуют нормализации работы кишечника и помогают выводить токсины из организма.

Менее калорийный продукт

Такие котлеты подходят для тех, кто следит за весом или придерживается диеты. Они менее калорийны по сравнению с мясными аналогами, но при этом достаточно сытные.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Источник витаминов и минералов

Свекла богата витаминами группы В, витамином С, железом, магнием и калием. Она способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние кожи и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Антиоксидантные свойства

Свекла содержит беталаины — мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений.

Легко усваиваются

Растительные котлеты из пшена и свеклы легче перевариваются по сравнению с мясными, что снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Подходят для разнообразия рациона

Такие котлеты добавляют разнообразие в меню, особенно для тех, кто старается уменьшить потребление мяса или ищет новые вкусовые сочетания.

Экономичны и доступны

Пшено и свекла — это недорогие продукты, которые доступны в любое время года, что делает блюдо бюджетным и удобным в приготовлении.

Таким образом, котлеты из пшена и свеклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое может стать частью здорового рациона.

Еще один рецепт котлет без мяса

Ранее Telegraf.news писал, что существуют невероятно вкусные котлеты на основе перловки с добавлением моцареллы и вяленых томатов. Этот полезный вариант блюда кажется диковинным и непонятным лишь до момента, пока вы его не приготовили. Что нужно для его воплощения и с чем подают такие котлеты?

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