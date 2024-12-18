"За эти передеретесь" — Фудблогер показала рецепт килограмма котлет без мяса за 1 рубль

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Опубликовано: 18.12.2024 10:44 , Обновлено: 18.12.2024

TikTok — неиссякаемый источник вкусных рецептов, которые нередко могут найти широкое применение на кухне многих белорусов. Регулярно рецептами блюд из простых и доступных ингредиентов делится популярная фудблогерша Самира. На этот раз девушка показала, как можно быстро приготовить вкусные котлеты без мяса. Этот видеорецепт за несколько дней собрал почти 6 миллионов просмотров и был опробован одним из сотрудников Telegraf.news. Килограмм таких котлет обойдётся всего лишь за 1 рубль с копейками.

“Без грамма мяса! Делайте двойную-тройную порцию, потому что за эти котлеты вы передерётесь!” - заверила фудблогер в начале видеоролика.

По её словам, такое блюдо не требует большого количества ингредиентов и станет хорошим вариантом к праздничному столу, когда стол хочется наполнить массой блюд в короткий срок.

Одна часть комментаторов отнеслась к рецепту скептически, другая же заметила, что рецепт, среди всего прочего, является отличным вариантом блюда для рождественского поста, поскольку не содержит “запрещённых” продуктов.

Всё, что для него понадобится, — это овсянка, пара овощей и специи. Из приведённого в рецепте количества продуктов получится около килограмма котлет.

Примерную стоимость котлет Telegraf.news подсчитал, собрав корзину продуктов в онлайн-магазине edostavka.by.

0,57 руб. за овсяные хлопья (взяли полпачки геркулеса «Gusto Bravo» за 1,13 руб.);

0,38 руб. за пару картошек (купили килограмм за 1,06 руб.);

0,12 руб. за луковицу (взяли 1 кг фасованного по цене 1,56 руб.);

*стоимость специй и соли из-за мизерного количества решили не учитывать.

Итого, килограмм котлет, который получается на выходе (было проверено сотрудником Telegraf.news), обходится в сумму примерно 1,07 рубля.

[info_b]Фудблогер Самира — автор кулинарного видеоблога с 1,8 миллиона подписчиков в TikTok, также ведёт блог «На кухне с Самирой» на YouTube, Telegram, Яндекс Дзен и в Instagram. Многие из её рецептов собирают миллионы просмотров в соцсетях и уже успели сложиться в электронную книгу.[/info_b]

Рецепт котлет без мяса

https://www.tiktok.com/@leydi_sara/video/7447904927717821702

Ингредиенты:

2 стакана овсяных хлопьев,

1-1.5 стакана воды,

3 крупных картофелины,

1 средний лук,

соль и специи - по вкусу,

Приготовление:

Овсяные хлопья залейте стаканом горячей или холодной воды, перемешайте и дайте настояться.

Натрите на крупной или более мелкой тёрке овощи: лук и картошку. Смешайте с овсяными хлопьями.

Фото Telegraf.news

Добавьте любимые специи (перец, сушеный чеснок, паприку) и соль по вкусу и тщательно перемешайте массу.

Сформируйте котлеты и обжарьте с обеих сторон на растительном масле до золотистой корочки.

Фото Telegraf.news

Фото Telegraf.news

Котлеты готовы!

Фото Telegraf.news

К слову, вы можете поэксперементировать с рецептом. Например, убрать лук, если не любите и добавить сыр - натертый твердый или даже плавленный.

[info_b]Совет Telegraf.news: ешьте эти котлеты, когда они остынут. Холодные вкуснее.[/info_b]

Пользователи соцсети оценили рецепт и поделились своими отзывами после приготовления. Кто-то назвал блюдо “находкой”, другие же признались, что вариант с мясом для них предпочтительнее. Почти 100 тысяч человек добавили его себе в закладки.

“Даже очень вкусно, ещё надо добавить кубик Galina Blanka, и будет отлично. Хорошо поджарить, и у вас получится диетическое блюдо. Советую”, - посоветовала одна из пользовательниц.

“Рецепт из монастырской кухни. Блюдо для поста. Так что ешьте, и бедные, и богатые”, - написала другая.

“Я один раз в пост приготовила котлеты из овсянки, так муж подумал, что я нарушила пост, и накормила его мясными котлетами”, - рассказала третья.

Раннее Telegraf.news писал о том, что одним из продуктов активно используемых белорусами для создания новогодних бутербродов и не только бесспорно является малосольная красная рыба. Однако цена на этот продукт часто немаленькая, а в преддверии праздников, вероятно, может подняться ещё выше. К счастью совсем необязательно опустошать кошелёк ради такого деликатеса. Можно приготовить его самостоятельно, причём из более бюджетной красной рыбы. Как это сделать показала фудблогер Самира в TikTok.

Как самим засолить красную рыбу к Новому году? Этот рецепт из 3 ингредиентов собрал почти 1 млн просмотров.