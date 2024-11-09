Как приготовить хрустящий бекон без масла? Кулинар показал самый простой способ

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Опубликовано: 09.11.2024 11:16 , Обновлено: 09.11.2024

Всем любителям вкусной еды известно, что хрустящий бекон — это не только отличный завтрак, но и универсальный ингредиент для множества блюд. Однако жарить мясо в масле не очень полезно для нашего организма. Но знаете ли вы, что существует низкокалорийная альтернатива, которая позволит добиться идеальной хрустящей корочки? В TikTok показали трюк, который наверняка понравится любителям бекона. А повар поделилась еще одним способом.

Как пожарить бекон без масла?

В TikTok аккаунте Let’s Eat (@letseat_uk) объясняли, как приготовить бекон с помощью сковородки и… воды.

Сначала автор ролика положил кусок мяса на холодную сковороду, а затем налил столько воды, чтобы покрыть поверхность кусков мяса.

«Включите плиту на средне-низкий уровень», - продолжил кулинар Let’s Eat, добавив, что использование воды позволяет поддерживать низкую и щадящую температуру приготовления, благодаря чему мясо сохраняет влагу, а жир сходит.

«При добавлении бекона на горячую сковороду жир не успевает полностью вытопиться, поэтому он может стать “резиновым”, и вам придется пережарить бекон, чтобы получить хрустящую корочку», - пояснили они.

По словам специалиста, в случае с жаркой без масла, “к тому времени, как вода закипит, жир в беконе уже полностью вытопится, что придаст ему красивый хруст, а не подгоревший вид».

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В Let’s Eat добавили, что если вы используете бекон с большим количеством жировой прослойки, то можно завершить готовку, когда вода испарится.

И наоборот, продолжили в аккаунте: «Если вы используете бекон, в котором не так много жира, непосредственно перед тем, как вода испарится, добавьте в сковороду немного масла, так как после того, как вода испарится, вы захотите, чтобы в сковороде было достаточно жира для завершения приготовления. Как только вода испарится, готовьте до желаемого уровня и переверните куски для завершения приготовления».

Другие пользователи TikTok поделились своими собственными методами, а один из них прокомментировал: «Просто положите бекон на решетку в духовке при температуре 220C, готовьте 10 минут и готово».

«Или просто положите бекон между столовыми салфетками и бросьте их в микроволновку на две-три минуты (в зависимости от микроволновки)», - добавил другой.

Третья отметила: «Я никогда не жарю, это вредно для здоровья, я готовлю бекон и сосиски на гриле - в них выводится весь жир».

Чем заменить сковородку?

В свою очередь Наташа Кравчук, повар и основательница Natasha’s Kitchen, придумала лучший способ приготовления аппетитного бекона без использования масла или сковороды.

«Метод аэрофритюрницы намного проще, чем приготовление на плите или запекание в духовке, потому что это быстро, менее грязно и не нужно предварительно разогревать духовку», - объяснила она для Express.co.uk.

Это может показаться простым, но приготовление бекона в аэрофритюрнице намного лучше, чем на сковороде или в духовке, так как это не только полезнее для здоровья, но и улучшает вкус и текстуру».

Наташа, как и Let’s Eat, добавила, что белая жировая часть бекона должна вытапливаться при нагревании, но при приготовлении на масле этот процесс происходит слишком быстро, что приводит к сгоранию жира на сковороде.

«Поставьте бекон на 180C и установите таймер на семь минут», - посоветовала она.

«Время приготовления бекона в аэрофритюрнице зависит от модели, но в целом семь минут - это стандарт. Если вы хотите получить более хрустящий бекон, установите таймер на восемь-девять минут, а если вы используете толстокожий бекон, то на 10-12 минут», — подчеркнула повар.

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