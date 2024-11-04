Вареный стейк с хрустящей корочкой? За это блюдо вас проклянут все диетологи, но будут боготворить все друзья

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Опубликовано: 04.11.2024 10:14 , Обновлено: 04.11.2024

Хотите удивить свою семью и гостей чем-то необычным и запоминающимся? Тогда этот рецепт точно для вас. Он перевернет ваше представление о грудинке. Вареный стейк с хрустящей корочкой – это не просто блюдо, это вызов! Ваши родные и друзья, особенно любители вкусного жирного мяса, будут удивляться и благодарить за прекрасный кулинарный шедевр, а диетологи... ну, они просто не смогут этого понять.

Этим рецептом поделился кулинар, главный мясник литовской торговой сети Дайнюс Бартошюс (Dainius Bartošius).

Вам понадобится:

1 кг грудинки с кожей;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 кусочек имбиря;

несколько перьев лука;

2-3 ст. л. сахара;

1 ч.л. 2 ст. л. аниса;

1 ч. л. перец горошком.

2-3 ст. л. сои.

Приготовление:

Грудинку с мясом, жировой прослойкой и кожей нарежьте крупными кусками. Обжарьте со всех сторон до образования румяной корочки.

Луковицу нарежьте соломкой, чеснок измельчите, имбирь нарежьте, а перья лука крупно порубите.

Уберите со сковородки подрумяненные куски мяса и слейте жир в миску. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок, затем добавьте мясо и продолжайте готовить.

Посыпьте сахаром и жарьте, помешивая, несколько минут до карамелизации.

Добавьте кусочки имбиря, анис, перец горошком и перья лука. Полейте их соевым соусом.

Залейте мясо горячей водой, чтобы она покрыла его. Накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 40-60 минут, пока мясо не станет нежным.

Дайнюс Бартошюс

Польза и вред вареного стейка с хрустящей корочкой

Такое блюдо, как и любой продукт, имеет свои плюсы и минусы. Вот некоторые из них:

Польза стейка:

Источник белка. Мясо богато белком, который необходим для роста и восстановления тканей, а также для поддержания мышечной массы. Полезные жиры. Грудинка содержит моно- и полиненасыщенные жиры, которые могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы, если употреблять в умеренных количествах. Мясо является хорошим источником витаминов группы B, особенно B12, а также железа, цинка и селена. Удовлетворение и насыщение. Жирная пища может создавать чувство сытости, что может помочь контролировать аппетит в течение дня.

Вред жирного стейка:

Высокое содержание насыщенных жиров. Чрезмерное потребление насыщенных жиров может повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Калорийность. Грудинка содержат много калорий, что может способствовать набору веса при избытке в рационе. Проблемы с пищеварением. У некоторых людей жирная пища может вызывать дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением.

Исходя из этого есть несколько советов, как есть такое блюдо и не беспокоится о вреде для здоровья:

Употребляйте жирную грудинку в умеренных количествах.

Сочетайте мясо с большим количеством овощей и цельнозерновых продуктов для сбалансированного питания.

Как и в случае с любым продуктом, важно соблюдать баланс и разнообразие в рационе.

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