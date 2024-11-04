Вареный стейк с хрустящей корочкой? За это блюдо вас проклянут все диетологи, но будут боготворить все друзья
Хотите удивить свою семью и гостей чем-то необычным и запоминающимся? Тогда этот рецепт точно для вас. Он перевернет ваше представление о грудинке. Вареный стейк с хрустящей корочкой – это не просто блюдо, это вызов! Ваши родные и друзья, особенно любители вкусного жирного мяса, будут удивляться и благодарить за прекрасный кулинарный шедевр, а диетологи... ну, они просто не смогут этого понять.
Этим рецептом поделился кулинар, главный мясник литовской торговой сети Дайнюс Бартошюс (Dainius Bartošius).
Вам понадобится:
- 1 кг грудинки с кожей;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 кусочек имбиря;
- несколько перьев лука;
- 2-3 ст. л. сахара;
- 1 ч.л. 2 ст. л. аниса;
- 1 ч. л. перец горошком.
- 2-3 ст. л. сои.
Приготовление:
Грудинку с мясом, жировой прослойкой и кожей нарежьте крупными кусками. Обжарьте со всех сторон до образования румяной корочки.
Луковицу нарежьте соломкой, чеснок измельчите, имбирь нарежьте, а перья лука крупно порубите.
Уберите со сковородки подрумяненные куски мяса и слейте жир в миску. В той же сковороде обжарьте лук и чеснок, затем добавьте мясо и продолжайте готовить.
Посыпьте сахаром и жарьте, помешивая, несколько минут до карамелизации.
Добавьте кусочки имбиря, анис, перец горошком и перья лука. Полейте их соевым соусом.
Залейте мясо горячей водой, чтобы она покрыла его. Накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 40-60 минут, пока мясо не станет нежным.
Польза и вред вареного стейка с хрустящей корочкой
Такое блюдо, как и любой продукт, имеет свои плюсы и минусы. Вот некоторые из них:
Польза стейка:
- Источник белка. Мясо богато белком, который необходим для роста и восстановления тканей, а также для поддержания мышечной массы.
- Полезные жиры. Грудинка содержит моно- и полиненасыщенные жиры, которые могут быть полезны для сердечно-сосудистой системы, если употреблять в умеренных количествах.
- Мясо является хорошим источником витаминов группы B, особенно B12, а также железа, цинка и селена.
- Удовлетворение и насыщение. Жирная пища может создавать чувство сытости, что может помочь контролировать аппетит в течение дня.
Вред жирного стейка:
- Высокое содержание насыщенных жиров. Чрезмерное потребление насыщенных жиров может повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Калорийность. Грудинка содержат много калорий, что может способствовать набору веса при избытке в рационе.
- Проблемы с пищеварением. У некоторых людей жирная пища может вызывать дискомфорт в желудке или проблемы с пищеварением.
Исходя из этого есть несколько советов, как есть такое блюдо и не беспокоится о вреде для здоровья:
- Употребляйте жирную грудинку в умеренных количествах.
- Сочетайте мясо с большим количеством овощей и цельнозерновых продуктов для сбалансированного питания.
Как и в случае с любым продуктом, важно соблюдать баланс и разнообразие в рационе.
Ранее Telegraf.news писал, как закатать на зиму мясо. Эта баночка станет настоящей находкой в морозные вечера, когда в холодильнике станет пусто. Кроме того, такая заготовка станет отличной альтернативой магазинным консервам.
Как закатать на зиму мясо? Эти консервы получатся вкуснее магазинных