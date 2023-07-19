Как приготовить вкуснейшие котлеты без мяса? Нашли идеальный для лета рецепт
Летом, особенно в жару, не очень хочется стоять у горячей плиты или духовки, чтобы приготовить ужин. Да и зачем перегружать желудок, например, мясными блюдами? Многие согласятся, что лучше сделать что-то простое и быстрое. Мы нашли идеальное блюдо для летних деньков. Это богатые белком, но не содержащие мяса котлеты. Благодаря сочетанию ингредиентов и высокому содержанию клетчатки они прекрасно воздействуют на пищеварительную систему, избавляя ее от застоявшихся остатков пищи. Записывайте рецепт!
Секрет необычных котлет — в двух главных ингредиентах. Эти продукты обеспечат вас множеством питательных веществ для получения энергии и чувства сытости.
И это… творог и овсяные отруби. Первый богат белком и относительно низкокалориен. Творог также является хорошим источником многих питательных веществ, таких как кальций, фосфор, витамин B12 и рибофлавин. Кальций необходим для здоровья костей и зубов, а витамин B12 участвует в производстве красных кровяных телец и функционировании нервной системы. Кроме того, у этого продукта низкий гликемический индекс, то есть он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови.
А овсяные отруби являются прекрасным источником клетчатки, которая помогает регулировать пищеварение, улучшает перистальтику кишечника, предотвращает запоры и поддерживает чувство сытости. Употребление в пищу овсяных отрубей также способствует снижению уровня так называемого плохого холестерина.
Кроме того, эти отруби обладают свойствами, помогающими стабилизировать уровень глюкозы в крови. Благодаря содержанию клетчатки овсяные отруби замедляют высвобождение глюкозы в кровь, что помогает снизить скачки сахара в крови после приема пищи.
Ингредиенты для творожно-овсяных котлет
- 300 г творога;
- 4 яйца;
- 200 г овсяных отрубей или овсянки;
- зеленый лук;
- соль;
- молотый перец;
- любимые приправы (например, чеснок и порошок сладкой или острой паприки);
- масло для жарки.
Как приготовить чудо-котлеты без мяса?
- Нарежьте зеленый лук.
- Поместите творог в миску. Добавьте овсяные отруби (или хлопья), измельченный лук и приправить по вкусу.
- Добавьте яйца и еще раз перемешайте. Накройте миску и отставьте в сторону на 1 час.
- По истечении этого времени разогрейте масло на сковороде. Ложкой выложите смесь на сковороду, формируя небольшие котлетки.
- Обжарьте их до золотистой корочки, затем отложите на бумажное полотенце, чтобы масло стекло.
Приятного аппетита!
Котлеты с творогом в духовке
Также у нас есть еще один рецепт творожных котлет. Туда мясной фарш вам все же понадобится. Впрочем, приготовить такое блюдо будет также быстро и просто.
Так блюдо получится не только более полезным, но нежным и сочным. А вкус кисломолочного продукта вы даже не ощутите. Кроме того, котлеты будут лучше держать форму и не развалятся.
Зачем добавлять в котлеты творог? Дело не в экономии
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