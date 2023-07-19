Как приготовить вкуснейшие котлеты без мяса? Нашли идеальный для лета рецепт

Опубликовано: 19.07.2023 12:26 , Обновлено: 07.09.2023

Летом, особенно в жару, не очень хочется стоять у горячей плиты или духовки, чтобы приготовить ужин. Да и зачем перегружать желудок, например, мясными блюдами? Многие согласятся, что лучше сделать что-то простое и быстрое. Мы нашли идеальное блюдо для летних деньков. Это богатые белком, но не содержащие мяса котлеты. Благодаря сочетанию ингредиентов и высокому содержанию клетчатки они прекрасно воздействуют на пищеварительную систему, избавляя ее от застоявшихся остатков пищи. Записывайте рецепт!

Секрет необычных котлет — в двух главных ингредиентах. Эти продукты обеспечат вас множеством питательных веществ для получения энергии и чувства сытости.

И это… творог и овсяные отруби. Первый богат белком и относительно низкокалориен. Творог также является хорошим источником многих питательных веществ, таких как кальций, фосфор, витамин B12 и рибофлавин. Кальций необходим для здоровья костей и зубов, а витамин B12 участвует в производстве красных кровяных телец и функционировании нервной системы. Кроме того, у этого продукта низкий гликемический индекс, то есть он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови.

А овсяные отруби являются прекрасным источником клетчатки, которая помогает регулировать пищеварение, улучшает перистальтику кишечника, предотвращает запоры и поддерживает чувство сытости. Употребление в пищу овсяных отрубей также способствует снижению уровня так называемого плохого холестерина.

Кроме того, эти отруби обладают свойствами, помогающими стабилизировать уровень глюкозы в крови. Благодаря содержанию клетчатки овсяные отруби замедляют высвобождение глюкозы в кровь, что помогает снизить скачки сахара в крови после приема пищи.

Ингредиенты для творожно-овсяных котлет

300 г творога;

4 яйца;

200 г овсяных отрубей или овсянки;

зеленый лук;

соль;

молотый перец;

любимые приправы (например, чеснок и порошок сладкой или острой паприки);

масло для жарки.

Как приготовить чудо-котлеты без мяса?

Нарежьте зеленый лук. Поместите творог в миску. Добавьте овсяные отруби (или хлопья), измельченный лук и приправить по вкусу. Добавьте яйца и еще раз перемешайте. Накройте миску и отставьте в сторону на 1 час. По истечении этого времени разогрейте масло на сковороде. Ложкой выложите смесь на сковороду, формируя небольшие котлетки. Обжарьте их до золотистой корочки, затем отложите на бумажное полотенце, чтобы масло стекло.

Приятного аппетита!

Котлеты с творогом в духовке

Также у нас есть еще один рецепт творожных котлет. Туда мясной фарш вам все же понадобится. Впрочем, приготовить такое блюдо будет также быстро и просто.

Так блюдо получится не только более полезным, но нежным и сочным. А вкус кисломолочного продукта вы даже не ощутите. Кроме того, котлеты будут лучше держать форму и не развалятся.

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