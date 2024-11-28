Как приготовить "Дубайский оливье"? Этот рецепт сделает любимый салат "трендовым" на новогоднем столе

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Опубликовано: 28.11.2024 10:06 , Обновлено: 28.11.2024

Салат "Оливье", также именуемый в простонародье "Горошком", известен всем белорусам без исключения. Кто-то и по сей день не мыслит без него Новый год и продолжает готовить его на другие праздники. Однако даже такой избитый рецепт ещё способен удивить, если изменить его подачу. Так, в TikTok, например, предложили приготовить "Дубайский Оливье". Рассказываем, в чём особенность этого варианта салата и как сделать его подачу эффектной.

Салат “Оливье” стал символом новогодних праздников в Беларуси ещё в бытность СССР. Он возник в XIX веке благодаря французскому шеф-повару Люсьену Оливье. Этот изысканный салат изначально был представлен в ресторане “Эрмитаж” в Москве, и он быстро завоевал популярность благодаря своей неповторимой комбинации ингредиентов и богатству вкусов.

Традиционно в состав “Оливье” входят варёные картофель и морковь, маринованные огурцы, яйца, варёное мясо (чаще всего курица или ветчина), а также горошек и майонез. Каждый добавляет что-то своё, придавая салату уникальный характер. Нередко его украшают свежей зеленью или нарезанным варёным яйцом, что добавляет цвет и привлекательность.

Для многих “Оливье” горячо любимый салат и по сей день, а для кого-то это просто вкус ностальгии. Как бы то ни было, можно по-новому взглянуть на это блюдо, если подать его нетривиальным способом. Тогда оно не только порадует гостей и членов семьи своим вкусом, но и станет настоящим украшением стола.

Рецепт “Дубайского оливье”

Фудблогер с ником _kulinar_im имеет более 400 тысяч подписчиков в TikTok и регулярно делится видеорецептами, часто переосмысливая классические рецепты популярных блюд. Так, недавно он делился рецептом “чизкейка “селёдка под шубой”, а теперь предложил приготовить “Дубайский оливье”.

В основе салата классические ингредиенты, однако подаётся он в виде тортика, который своим цветом напоминает прославленную начинку дубайского шоколада.

Рецепт собрал почти миллион просмотров, и почти 10 тысяч пользователей сохранили его в закладки.

Одни посчитали, что классический рецепт не превзойти, другие же нашли вариант фудблогера достойным интереса.

Ингредиенты:

картофель 4-5 шт,

морковь 2 шт,

яйцо куриное 3-4шт,

колбаса докторская 200гр,

соленый огурец 200 гр,

для заправки майонез 150-200 гр,

соль и перец по вкусу

Для желатинового горошка:

горошек зеленый (желательно замороженный молодой, не консервы) 800гр,

сметана 100гр,

майонез 200гр,

желатин,

пищевой краситель,

соль 1 ч.л.

Приготовление:

Картофель в мундире и морковь заверните в фольгу и запеките в духовке. После очистите и нарежьте кубиками. Яйца отварите и тоже порубите на кубики. Также нарежьте колбасу (можно заменить на отварное мясо), Мелко порубите огурец и добавьте в миску к остальным ингредиентам. Посыпьте солью, заправьте майонезом и перемешайте. Уложите всё в когдитерское кольцо. Отварите горошек, посолите и добавьте сметану и майонез. Сбейте в пюре блендером. Размочите желатин в воде по инструкции. Для яркости цвета можно добавить немного зелёного пищевого красителя. Добавьте желатин к смеси из горошка и снова пробейте блендером. Пропустите смесь через сито. Раздвиньте кондитерское кольцо и залейте тортик салата смесью из горошка.

“Дубайский оливье” готов!

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