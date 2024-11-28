Как приготовить "Дубайский оливье"? Этот рецепт сделает любимый салат "трендовым" на новогоднем столе
Салат "Оливье", также именуемый в простонародье "Горошком", известен всем белорусам без исключения. Кто-то и по сей день не мыслит без него Новый год и продолжает готовить его на другие праздники. Однако даже такой избитый рецепт ещё способен удивить, если изменить его подачу. Так, в TikTok, например, предложили приготовить "Дубайский Оливье". Рассказываем, в чём особенность этого варианта салата и как сделать его подачу эффектной.
Салат “Оливье” стал символом новогодних праздников в Беларуси ещё в бытность СССР. Он возник в XIX веке благодаря французскому шеф-повару Люсьену Оливье. Этот изысканный салат изначально был представлен в ресторане “Эрмитаж” в Москве, и он быстро завоевал популярность благодаря своей неповторимой комбинации ингредиентов и богатству вкусов.
Традиционно в состав “Оливье” входят варёные картофель и морковь, маринованные огурцы, яйца, варёное мясо (чаще всего курица или ветчина), а также горошек и майонез. Каждый добавляет что-то своё, придавая салату уникальный характер. Нередко его украшают свежей зеленью или нарезанным варёным яйцом, что добавляет цвет и привлекательность.
Для многих “Оливье” горячо любимый салат и по сей день, а для кого-то это просто вкус ностальгии. Как бы то ни было, можно по-новому взглянуть на это блюдо, если подать его нетривиальным способом. Тогда оно не только порадует гостей и членов семьи своим вкусом, но и станет настоящим украшением стола.
Рецепт “Дубайского оливье”
Фудблогер с ником _kulinar_im имеет более 400 тысяч подписчиков в TikTok и регулярно делится видеорецептами, часто переосмысливая классические рецепты популярных блюд. Так, недавно он делился рецептом “чизкейка “селёдка под шубой”, а теперь предложил приготовить “Дубайский оливье”.
В основе салата классические ингредиенты, однако подаётся он в виде тортика, который своим цветом напоминает прославленную начинку дубайского шоколада.
Рецепт собрал почти миллион просмотров, и почти 10 тысяч пользователей сохранили его в закладки.
Одни посчитали, что классический рецепт не превзойти, другие же нашли вариант фудблогера достойным интереса.
Ингредиенты:
- картофель 4-5 шт,
- морковь 2 шт,
- яйцо куриное 3-4шт,
- колбаса докторская 200гр,
- соленый огурец 200 гр,
- для заправки майонез 150-200 гр,
- соль и перец по вкусу
Для желатинового горошка:
- горошек зеленый (желательно замороженный молодой, не консервы) 800гр,
- сметана 100гр,
- майонез 200гр,
- желатин,
- пищевой краситель,
- соль 1 ч.л.
Приготовление:
- Картофель в мундире и морковь заверните в фольгу и запеките в духовке. После очистите и нарежьте кубиками.
- Яйца отварите и тоже порубите на кубики.
- Также нарежьте колбасу (можно заменить на отварное мясо),
- Мелко порубите огурец и добавьте в миску к остальным ингредиентам.
- Посыпьте солью, заправьте майонезом и перемешайте. Уложите всё в когдитерское кольцо.
- Отварите горошек, посолите и добавьте сметану и майонез. Сбейте в пюре блендером.
- Размочите желатин в воде по инструкции. Для яркости цвета можно добавить немного зелёного пищевого красителя.
- Добавьте желатин к смеси из горошка и снова пробейте блендером. Пропустите смесь через сито.
- Раздвиньте кондитерское кольцо и залейте тортик салата смесью из горошка.
“Дубайский оливье” готов!
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