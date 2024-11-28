Telegraf.news
ru

Как приготовить "Дубайский оливье"? Этот рецепт сделает любимый салат "трендовым" на новогоднем столе

Как приготовить "Дубайский оливье"? Этот рецепт сделает любимый салат "трендовым" на новогоднем столе
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Салат "Оливье", также именуемый в простонародье "Горошком", известен всем белорусам без исключения. Кто-то и по сей день не мыслит без него Новый год и продолжает готовить его на другие праздники. Однако даже такой избитый рецепт ещё способен удивить, если изменить его подачу. Так, в TikTok, например, предложили приготовить "Дубайский Оливье". Рассказываем, в чём особенность этого варианта салата и как сделать его подачу эффектной.

Салат “Оливье” стал символом новогодних праздников в Беларуси ещё в бытность СССР. Он возник в XIX веке благодаря французскому шеф-повару Люсьену Оливье. Этот изысканный салат изначально был представлен в ресторане “Эрмитаж” в Москве, и он быстро завоевал популярность благодаря своей неповторимой комбинации ингредиентов и богатству вкусов.

Традиционно в состав “Оливье” входят варёные картофель и морковь, маринованные огурцы, яйца, варёное мясо (чаще всего курица или ветчина), а также горошек и майонез. Каждый добавляет что-то своё, придавая салату уникальный характер. Нередко его украшают свежей зеленью или нарезанным варёным яйцом, что добавляет цвет и привлекательность.

Для многих “Оливье” горячо любимый салат и по сей день, а для кого-то это просто вкус ностальгии. Как бы то ни было, можно по-новому взглянуть на это блюдо, если подать его нетривиальным способом. Тогда оно не только порадует гостей и членов семьи своим вкусом, но и станет настоящим украшением стола.

Рецепт “Дубайского оливье”

image

Фудблогер с ником _kulinar_im имеет более 400 тысяч подписчиков в TikTok и регулярно делится видеорецептами, часто переосмысливая классические рецепты популярных блюд. Так, недавно он делился рецептом “чизкейка “селёдка под шубой”, а теперь предложил приготовить “Дубайский оливье”.

В основе салата классические ингредиенты, однако подаётся он в виде тортика, который своим цветом напоминает прославленную начинку дубайского шоколада.

Рецепт собрал почти миллион просмотров, и почти 10 тысяч пользователей сохранили его в закладки.

Одни посчитали, что классический рецепт не превзойти, другие же нашли вариант фудблогера достойным интереса.

Ингредиенты:

  • картофель 4-5 шт,
  • морковь 2 шт,
  • яйцо куриное 3-4шт,
  • колбаса докторская 200гр,
  • соленый огурец 200 гр,
  • для заправки майонез 150-200 гр,
  • соль и перец по вкусу

Для желатинового горошка:

  • горошек зеленый (желательно замороженный молодой, не консервы) 800гр,
  • сметана 100гр,
  • майонез 200гр,
  • желатин,
  • пищевой краситель,
  • соль 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Картофель в мундире и морковь заверните в фольгу и запеките в духовке. После очистите и нарежьте кубиками.
  2. Яйца отварите и тоже порубите на кубики.
  3. Также нарежьте колбасу (можно заменить на отварное мясо),
  4. Мелко порубите огурец и добавьте в миску к остальным ингредиентам.
  5. Посыпьте солью, заправьте майонезом и перемешайте. Уложите всё в когдитерское кольцо.
  6. Отварите горошек, посолите и  добавьте сметану и майонез. Сбейте в пюре блендером.
  7. Размочите желатин в воде по инструкции. Для яркости цвета можно добавить немного зелёного пищевого красителя.
  8. Добавьте желатин к смеси из горошка и снова пробейте блендером. Пропустите смесь через сито.
  9. Раздвиньте кондитерское кольцо и залейте тортик салата смесью из горошка.

“Дубайский оливье” готов!

К слову, это не единственная переосмысленная классика, которой вы можете украсить новогодний стол. Так, например, вы можете подать “Цезарь” в виде бутербродов. Его ингредиенты идеально подходят для их создания.

Вы больше не захотите готовить «Цезарь» обычным способом. Нашли рецепт, как сделать в виде бутербродов

Ранее Telegraf.news писал о том, что до начала декабря осталось совсем немного, и скоро белорусы начнут отсчитывать дни до Нового года. В это время многие уже начинают продумывать, какими блюдами удивить и порадовать в новогоднюю ночь, а также ищут замену классическим рецептам салатов. Так, в TikTok завирусилось видео с приготовлением салата “Курочка под шубой”. Это несложное блюдо порадует гостей своим вкусом и станет отличной альтернативой для тех, кому поднадоел вариант с селёдкой.

Как приготовить «Курочку под шубой»? Этот салат из 6 ингредиентов «подвинет» вариант с селёдкой

Темы: