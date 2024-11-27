Вы больше не захотите готовить "Цезарь" обычным способом. Нашли рецепт, как сделать в виде бутербродов

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Опубликовано: 27.11.2024 09:17 , Обновлено: 27.11.2024

"Цезарь" - один из самых популярных салатов в мире, который, в том числе, подают и на новогодний стол. Однако, если на роль салатов у вас уже запланированы другие блюда, это совсем не повод отказываться от любимого сочетания вкусов. Так, например, в TikTok предложили приготовить "Цезарь" в виде брускетты. Этот вкусный и удобный формат полюбившегося многим блюда сохранили в закладки уже более 100 тысяч пользователей.

Салат «Цезарь» — это одно из самых известных и популярных блюд мировой кухни. Интересно, что несмотря на своё название, он не имеет никакого отношения к древнеримскому императору Юлию Цезарю.

Его история началась в 1920-х годах в Мексике, когда итальянский иммигрант Цезарь Карднини, владелец ресторана, создал этот салат для своих гостей.

Легенда гласит, что блюд не хватало, и Карднини решил скомпоновать то, что было под рукой: романо, гренки, пармезан, чеснок и соус на основе оливкового масла, лимонного сока и яичных желтков.

Салат стал мгновенно популярным благодаря своему уникальному сочетанию вкусов и текстур. Исключительно простой в приготовлении, «Цезарь» с каждым годом привлекает всё новых поклонников. Вариации блюда дают возможность экспериментировать с добавлением курицы, креветок или даже анчоусов, сохраняя при этом свой характерный вкус.

Как оказалось, ингредиенты салата отлично преобразуются в формат сытной закуски. Так, в экспериментах однажды родился и рецепт брускетты “Цезарь”.

В TikTok видеорецепт такой брускетты собрал почти 3 миллиона просмотров, став одним из самых популярных видео в блоге “Рецепты для всех”. Приготовьте такую закуску, и она наверняка не задержится на подносе в новогоднюю ночь.

Брускетта “Цезарь”

Ингредиенты:

багет,

помидоры,

соус “Цезарь”,

куриное филе,

сыр,

салат.

Приготовление:

Приправьте куриное филе солью и специями и поджарьте на сковороде с маслом (можно запечь в духовке). Приготовьте соус “Цезарь”. Смешайте 2 ст.л. майонеза с горчицей, соком лимона, добавьте оливковое масло и один зубчик чеснока (можно использовать сухой молотый чеснок). Нарежьте багет для брускетты и подсушите на сковородке. Нарежьте кружочками томаты. Соберите брускетты: на багет намажьте соус, положите листик салата, сверху кусочек (тонкую пластину) куриного филе и помидор. Посыпьте брускетты твёрдым сыром.

Закуска готова!

Ранее Telegraf.news писал о том, что количество дней до Нового года неумолимо сокращается, и уже сейчас многие белорусы начинают искать нетривиальные рецепты закусок, которыми можно будет порадовать гостей в новогоднюю ночь. Источником таких идей часто служат социальные сети. В TikTok недавно завирусилось видео с простым рецептом брускетты с хурмой и карпаччо от белорусского фуршетного мастера. Эту нетипичную закуску с сезонным фруктом оценили многие комментаторы. Она не потребует много времени и готовится из доступных ингредиентов. Как приготовить?

Эта новогодняя брускетта с хурмой потеснит обычные бутерброды. Как приготовить полные тарелки закуски за 10 минут?