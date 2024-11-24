Как приготовить "Курочку под шубой"? Этот салат из 6 ингредиентов "подвинет" вариант с селёдкой

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Опубликовано: 24.11.2024 08:00 , Обновлено: 22.11.2024

До начала декабря осталось совсем немного, и скоро белорусы начнут отсчитывать дни до Нового года. В это время многие уже начинают продумывать, какими блюдами удивить и порадовать в новогоднюю ночь, а также ищут замену классическим рецептам салатов. Так, в TikTok завирусилось видео с приготовлением салата "Курочка под шубой". Это несложное блюдо порадует гостей своим вкусом и станет отличной альтернативой для тех, кому поднадоел вариант с селёдкой.

В преддверии новогодних праздников соцсети традиционно наполняются множеством любопытных рецептов для новогоднего стола.

Многие из них в последствии надолго входят в практику и повторяются на праздниках еще не однажды, а некоторые и вовсе надолго вытесняют устоявшуюся классику.

Так, например в ТikТok предложили приготовить альтернативу знаменитому салату “Селёдка под шубой”. Это блюдо отлично подойдёт для тому кому надоели типичные новогодние салаты и кто хочет привнести новизны на праздничный стол, не уходя далеко от знакомых и любимых продуктов.

Видео с этим салатом опубликовала пользователь с ником recepty_kulinariya, которая имеет почти 60 тысяч подписчиков. Автор активно ведёт блог “Рецепты для всех” в TikTok, в котором делится интересными блюдами и процессом их приготовления.

Этот видеорецепт собрал более полумиллиона просмотров. Его преимущество не только в новизне, но и доступности необходимых ингредиентов.

Рецепт “Курочки под шубой”

Ингредиенты:

200 г. копчёной курицы,

100 г. моркови по-корейски,

2-3 вареных яйца,

горсть дроблёных грецких орехов,

сыр,

майонез.

Приготовление:

Копчёную курицу нарежьте мелкими кубиками и уложите первым слоем в кольцо для салата. Промажьте сеточкой майонеза. Вторым слоем уложите марковь по-корейски и снова промажьте слой майонезом. Третьим слоем уложите потёртые на крупной тёрке вареные яйца. Снова нанесите сверху сеточку из майонеза. Натрите на крупной тёрке сыр и посыпьте четвёртым слоем. Сверху сыр покройте крошкой из грецкого ореха.

Приятного аппетита!

Пользователи соцсети оценили рецепт, и почти 10 тысяч человек добавили его в “Избранное”. Некоторые комментаторы отметили, что уже встречали подобный рецепт. Например, есть салат “Курочка под кайфом” с добавлением помидоров и маковых зёрен. Также существует вариант похожего салата с добавлением консервированного ананаса.

“Классику тяжело изжить, но думаю этот салатик вполне может подвинуть селёдку”, - написала одна из подписчиц.

“Салатик хороший, отличная замена, если не любишь селёдку,” — резюмировала другая пользовательница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что если классические “Оливье” и “Цезарь” поднадоели, стоит обратить внимание на рецепты из мировой кухни. Так, например, вы можете приготовить популярный в Польше слоеный салат “Дровосек”. Этот мясной салат с сухариками и соусом насытит самые привередливые желудки и покорит своим вкусом.

Этот салат затмит «Оливье» и «Цезарь». Как приготовить слоёного «Дровосека» с курицей и гренками?