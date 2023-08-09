Как из пол-литра соуса получить 2,5 литра? Закатайте по рецепту с "народным" овощем

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Опубликовано: 09.08.2023 13:39 , Обновлено: 11.09.2023

В череде сезонных солений и заготовок особняком стоит томатный соус. У каждой хозяйки есть свой излюбленный рецепт, но неизменным ингредиентом в них остаётся большое количество помидоров. Нашли простой рецепт, в котором они не нужны вовсе. По сути, это бюджетный способ превратить пол-литра готового томатного соуса в 2,5 литра без лишних хлопот и затрат.

Основным ингредиентом в этом соусе является “народный” овощ, которого обычно в избытке бывает у дачников и владельцев приусадебных участков. Поэтому, если вы находитесь в поисках быстрого способа избавиться от богатого урожая кабачков, присмотритесь к этому простому рецепту, которым в TikTok поделилась блогер под ником @LoraMld.

Ингредиенты для соуса :

1,5 кг кабачка;

0,5 кг репчатого лука;

0,5 л томатного соуса (покупного или домашнего);

1,5 столовой ложки соли;

350 г сахара;

50 мл 9%-ного уксуса;

1 столовая ложка карри;

0,5 чайной ложки чёрного и красного перца.

Нарезанный мелкими кубиками кабачок нужно смешать в кастрюле с нарезанным кольцами луком и солью и оставить на час, чтобы кабачки пустили сок. После этого проварить овощи в течение 30 минут под закрытой крышкой, пробить блендером до однородной массы, добавить банку томатного соуса, сахар и специи и проварить ещё 15 минут. В конце добавить в соус уксус, разлить по банкам и закатать.

Вот как его готовит автор рецепта:

На выходе получится 2,5 литра соуса. Назвать его просто томатным можно лишь с натяжкой. Кто-то из комментаторов под видео окрестил его “кабачковым соусом”. Однако, как показывает опыт тех, кто успел опробовать рецепт, если не раскрывать “секретный ингредиент”, по вкусу никто и не догадается, какой овощ взят за основу соуса.

“Сделала по вашему рецепту. С этой нормой сахара получается кисло-сладкий соус - детям понравилось, даже не догадались, что из кабачков”, - рассказала одна из пользовательниц соцсети.

“Приготовила по данному рецепту, очень понравилось, муж просил ещё открыть, не дала)))) буду ещё готовить а то на зиму не хватит”, - поделилась впечатлениями от рецепта другая зрительница.

Некоторые комментаторы посоветовали также добавлять в этот соус чеснока для остроты, а указанные в рецепте приправы предложили заменить универсальной приправой для шашлыка. Так, утверждают пользователи соцсети, получится “вообще обалденно”.

Как бы то ни было, любой кулинар может подстроить этот рецепт под себя, используя любимые приправы. А если вы не знаете, куда ещё девать килограммы уродившихся кабачков, вот вам ещё несколько идей - простой рецепт кабачков в кисло-сладком рассоле, а также рецепт салата, карри, варенья и даже шоколадного торта из кабачков.

Как приготовить кисло-сладкие кабачки? В этом рецепте нет ни одного необычного ингредиента

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