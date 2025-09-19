Известный шеф-повар раскрыл секрет «лучших» макарон с сыром. Все упускают один этап

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Опубликовано: 19.09.2025 11:05 , Обновлено: 19.09.2025

Знаменитый австралийский шеф-повар, писатель и телеведущий Кертис Стоун (Curtis Stone) поделился своими советами по приготовлению «лучших макарон с сыром». Он раскрыл не только секретные ингредиенты, но и этап, который пропускают почти все.

“Делаю ставку на сыр”

«Вот секреты моих лучших макарон с сыром», — сказал шеф-повар в видео, опубликованном в Instagram. Его хитрые трюки точно выведут это популярное блюдо на новый уровень.

Полный рецепт и пошаговую инструкцию вы найдете ниже.

Самым большим откровением стало использование австралийским шеф-поваром в блюде нескольких сортов сыра, включая спорный голубой сыр.

«Я делаю ставку на сыр. Добавьте выдержанный чеддер, сыр Колби и голубой сыр», — сказал Кертис в видеорецепте.

Он пояснил, что причина «использования голубого [сыра] заключается в том, что он обладает «настоящей изюминкой». «Это дает совершенно изумительный вкус», — добавил профессионал.

Зачем смазывать форму чесноком?

Однако хитрости по усовершенствованию макарон с сыром не ограничились ингредиентами. Кертис также показал часто упускаемый из виду этап предварительной подготовки формы для запекания. По его словам, это еще одна возможность добавить глубину вкуса.

Кертис сначала открыл большую форму растопленным маслом, чтобы предотвратить прилипание. Но затем он взял половинку зубчика чеснока, насадил его на конец вилки и протер им смазанное маслом дно.

«Таким образом, мы получаем нотку вкуса чеснока, но не слишком резкого», — пояснил он.

В качестве заключительного дополнительного этапа подготовки Кертис посыпал дно блюда тертым пармезаном, заставив его «прилипнуть к маслу».

Рецепт “лучших” макарон с сыром

Ингредиенты

80 г соленого масла;

1 зубчик чеснока, разрезанный пополам;

1 стакан (80 г) свеженатертого сыра пармезан;

2/3 стакана (50 г) панировочных сухарей;

30 г соленого масла, растопленного;

250 г тертого выдержанного чеддера;

200 г Колби, измельченного;

50 г мягкого голубого сыра, раскрошенного;

3 1/2 стакана (875 мл) цельного молока;

1 стакан (250 мл) загустевших сливок;

1/4 стакана (35 г) пшеничной муки;

500 г ракушек (среднего размера) или других макаронных изделий трубчатой ​​формы.

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Способ приготовления

Установите решетку в духовку на самую высокую позицию; разогрейте ее до 230 °C. Смажьте форму для запекания размером 33 x 23 x 6 см 20 г сливочного масла. Натрите внутреннюю поверхность формы чесноком. Посыпьте дно и бока формы 1/3 стакана сыра пармезан, чтобы покрыть форму. Отставьте в сторону.

В средней миске смешайте панировочные сухари, 1/3 стакана пармезана и 30 г растопленного сливочного масла; отложите. В большую миску добавьте тертый и раскрошенный сыр, а также оставшуюся 1/3 стакана пармезана; отложите. В средней кастрюле на среднем огне доведите молоко и сливки до горячего состояния, но не до кипения. В большой кастрюле на среднем огне растопите оставшиеся 60 г сливочного масла. Добавьте муку и готовьте, помешивая, 2 минуты или до образования однородной пасты. Постепенно влейте горячую молочную смесь, постоянно помешивая, до получения однородной массы. Доведите соус до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите соус 10 минут, постоянно помешивая. Приправьте соус бешамель солью. Снимите с огня. Дайте постоять 10 минут. Тем временем в большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварите пасту в течение 6 минут или до тех пор, пока она не станет мягкой, но останется достаточно плотной. Хорошо слейте воду. Добавьте оставшийся пармезан, сыр «Колби» и голубой сыр в соус бешамель. Добавьте пасту и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл пасту. Переложите пасту в подготовленную форму для выпечки. Посыпьте панировочными сухарями. Выпекайте на верхней решетке 10–15 минут или до тех пор, пока смесь не прогреется, не начнет пузыриться и не приобретет золотисто-коричневый оттенок.

Секрет соуса Бешамель

В более длинной версии видеорецепта, размещенного на канале Coles на YouTube, Кертис также дал некоторые рекомендации по самому сложному этапу приготовления макарон с сыром, когда смешанное масло и муку (известную как ру) смешивают на огне со сливками и молоком, чтобы получился соус бешамель.

«Мы медленно добавляем молоко и сливки в ру (смесь масла и муки). Вы увидите, как быстро она начнёт густеть», — объяснил он.

По его словам, «важно не просто вылить все молоко. Нужно просто аккуратно и медленно его перемешать».

Кертис сказал, что после загустения следует продолжать добавлять небольшие количества молока и сливок, повторяя процесс снова и снова, пока вся жидкость полностью не смешается.

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