Этот неожиданный ингредиент сделает пюре идеально соленым и пикантным. Нужна всего чайная ложка

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Опубликовано: 11.09.2025 15:17 , Обновлено: 11.09.2025

Классический рецепт картофельного пюре, в которое добавляют только молоко, масло и соль, наверняка знаком каждому белорусу. Однако даже проверенные блюда всегда можно усовершенствовать. Добавьте неожиданный компонент, который, несомненно, улучшит вкус пюре, при этом сохранит идеальную текстуру.

Оказывается, некоторые кулинары добавляют при готовке… соевый соус. Эта идея кажется смелой и немного странной, однако стоит того, чтобы попробовать.

Просто замените часть соли примерно чайной ложкой соевого соуса, добавив его после того, как разомнули картофель. Он не просто сделает картофельное пюре идеально солёным, но и удивительно пикантным. Кроме того, блюдо получится более насыщенным и более сложным без лишних хлопот.

Чтобы блюдо получилось по вашему вкусу, начните с малого — примерно с чайной ложки на среднюю кастрюлю. И обязательно пробуйте по мере приготовления.

Всё дело в том, что соевый соус богат умами — трудноописуемым, но невероятно желанным «пятым вкусом», который делает всё более приятным. В картофельном пюре он идеально сочетается с маслом и кремовой текстурой картофеля, добавляя ему глубину, но не перетягивая на себя внимание.

Ранее Telegraf.news писал о еще 6 оригинальных способах улучшить пюре. И даже превратить его в ресторанное блюдо. Например, можно добавить вассаби и шпинат.

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