Этот свекольный рулет затмит "Селёдку под шубой". Вот как приготовить из доступных ингредиентов

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Опубликовано: 29.11.2024 10:09 , Обновлено: 29.11.2024

Новый год всегда повод для приготовления не только любимых традиционных блюд, но и опробования новых. Уже сейчас соцсети наполняются нетипичными рецептами закусок, которые можно сделать из доступных ингредиентов. Так, например, в TikTok завирусился свекольно-селедочный рулет с горчицей. Эта закуска непременно будет оценена поклонниками селедки под шубой.

Приготовление новых закусок и блюд для новогоднего застолья может представляться рискованным мероприятием для любителей традиционных рецептов. Однако со временем всегда хочется разбавить классику новинками. Чтобы блюдо не осталось невостребованным, можно приготовить его из уже знакомого и полюбившегося сочетания ингредиентов, например, из сельди и свеклы.

У большинства людей эти два продукта неразрывно связаны со знаменитым салатом “Селёдка под шубой”, однако существуют и другие рецепты с таким сочным сочетанием. Так, фудблогер TikTok с ником zhuravlina_cooking из Украины предложила рецепт рулета из свекольной основы с селёдочной начинкой.

Этот рецепт прост, готовится из доступных ингредиентов и подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневной закуски. Видеоролик собрал уже почти миллион просмотров и около 20 тысяч сохранений в закладки.

Рецепт свекольного рулета с селёдкой

Ингредиенты для коржа:

250 гр. отваренной свеклы (натёртой),

3 яйца,

80 гр. муки,

1/2 ч.л. соли,

перец черный молотый,

​​1 ст.л. масло растительное.

Для начинки:

200-250 гр филе селедки,

300 гр сливочный сыр (Филадельфия),

3-4 ч.л. горчицы в зернах,

пучок зелёного лука

Приготовление:

Натрите на тёрку вареную свёклу. Переложите в миску. Белки отделите от желтков. Добавьте к белкам соль и взбейте их в стойкую пышную пену. Смешайте желтки, муку и растительное масло, добавьте смесь к натертой свекле и перемешайте ещё раз. Аккуратно введите взбитый белок и перемешайте лопаткой до однородности. Приготовьте свекольный бисквит. Растелимте на противень лист бумаги для запекания и смажьте его небольшим количеством растительного масла. Выложите смесь на бумагу и аккуратно распределите ложкой. Выпекайте в духовке разогретой до 180-190 градусов примерно 12-15 минут. Готовый рулет охладите 10 минут. Получвшийся корж разместите на горизонтальной поверхности и снимите пергамент. Сверху наложите творожный сыр и равномерно смажьте им корж. С одного края выложите селёдку, положите на неё дижонскую горчицу как на видео. Мелко порубите зелень и положите сверхк на корж. Заверните бисквит в рулет и уверните пищевой плёнкой. Положите в холодильник минимум на час.

Рулет готов!

Пользователи соцсети оценили такую закуску по достоинству, а некоторые предложили варианты, как можно видоизменить блюдо под свои предпочтения.

“Обалдеть. Я бы не придумала так. Спасибо за идею,” - поблагодарили автора в комментариях.

“Можно использовать и морковное, и шпинатное тесто. Нямочка,” - написала одна из пользовательниц.

“Можно ещё к намазке добавить чернослив, чтобы подчеркнуть вкус сыра,” - предложила другая.

“Готовила уже дважды. И мне, и гостям понравилась закуска. Я уже нарезанный рулет веточками укропа украшаю. Еще вкусно делать такой рулет, но вместо свеклы использовать шпинат, а внутрь положить красную рыбку,” - рассказала третья.

“Короче, шуба по-новому,” - резюмировали в комментариях.

Ранее Telegraf.news предлагал переосмыслить и другие закуски к новогоднему столу. Например, вы можете приготовить “Дубайский оливье” и удивить гостей необычной подачей всем известного салата.

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