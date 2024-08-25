Этот рецепт салата стал причиной дефицита огурцов в Исландии. Что заставило подписчиков поставить миллион лайков в Tiktok?

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Опубликовано: 25.08.2024 06:52 , Обновлено: 21.11.2024

В Исландии местные жители сметают с полок практически все огурцы. Такого ажиотажа в стране не припомнят. Все дело в том, что тиктокер Логан Моффитт поделился со всеми 5,5 млн своих подписчиков очень простым рецептом салата из огурцов.

Это произошло 8 июля 2024 года. С тех пор его видео набрало 989 000 лайков и миллионы просмотров. А множество других видеоблогеров начали репостить рецепт на своих каналах.

Издание The New York Times сообщило, что в Исландии теперь наметился дефицит огурцов из-за значительно увеличившегося спроса.

Эти 11 популярных среди белорусов овощей и фруктов раньше выглядели совсем по-другому. Сможете угадать огурец, яблоки и капусту?

Как приготовить салат из огурцов, который привел в экстаз миллионы людей?

Для салата из огурцов по рецепту инфлюенсера потребуется совсем немного:

1 большой огурец,

2 столовые ложки натёртого сыра фета,

1 небольшой зубчик чеснока,

Несколько листочков свежей мяты,

Половинка лимона, чтобы выжать на салат.

Естественно все, что можно, надо нарезать, измельчить и перемешать. Инфлюенсер это делает в пластиковой банке, положив туда все ингредиенты и активно помахав ею в руках. Очень просто!

Кстати, блогер называет себя “огуречным парнем” и даже организовал “огуречное” сообщество. В своем TikTok он чуть ли не каждый день делится новым рецептом салата из огурцов. Вот вам, для примера, еще один, не менее простой:

Огурцы не очень полезные?

На фото: Гордон Спенсер, который вырастил гигантский огурец в 2012 году

Кстати, помните, что хотя огурцы могут быть желанным ингредиентом для бутербродов, салатов или даже сами по себе в качестве полезного перекуса, эксперты предупреждают, что они не очень полезны с точки зрения питания.

Диетолог Рианнон Ламберт, специализирующаяся на снижении веса, заявила что огурец может оказаться не таким питательным, как показалось поклонникам на первый взгляд.

“Огурец - это освежающий овощ с очень высоким (96%) содержанием воды, что делает его увлажняющим, но с относительно низким содержанием питательных веществ… Хотя в нем действительно содержатся некоторые питательные вещества, такие как витамины группы В, витамины С и К, медь, фосфор, калий и магний, ему не хватает питательных веществ, присущих многим другим овощам”, - заявила диетолог.

Рианнон уверена, что огурцы лучше всего есть сырыми. По ее словам, они идеально подходят для приготовления салатов, сэндвичей или в качестве освежающего перекуса. Но в рационе обязательно должны быть и другие овощи.

Ранее Telegraf.news писал, что салат из огурцов — одно из самых простых и распространенных блюд в мире. Если вы любите есть его на ужин, попробуйте приготовить и шведскую версию. За счет всего двух продуктов этот скромный салат обретет уникальный вкус и превратится в настоящее гастрономическое чудо. Рецепт очень простой, а удовольствие не покинет вас надолго.

Эти два ингредиента превратят простой салат из огурцов в деликатес. Узнали, как это делают шведы