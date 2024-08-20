Эти 11 популярных среди белорусов овощей и фруктов раньше выглядели совсем по-другому. Сможете угадать огурец, яблоки и капусту?

Тест

Опубликовано: 20.08.2024 15:13 , Обновлено: 20.08.2024

Прошло уже более 10 000 лет с тех пор, как люди начали одомашнивать сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их вкуснее, полезнее для здоровья и выращивать в разных условиях. Однако в результате постепенных генетических модификаций фрукты и овощи стали отличаться от диких сортов, которые существовали раньше.

Да-да, все овощи и фрукты, что мы едим, на самом деле генетически изменённые. Просто постепенно, на протяжении десятилетий и веков. Несмотря на негативные отзывы о генетически модифицированных продуктах питания (ГМО), тяжело не согласиться о потрясающих результатах таких изменений.

Предлагаем вам уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать, как выглядели привычные нам овощи и фрукты. Проверьте свои знания и интуицию — сможете ли вы угадать, как изменились 14 популярных среди белорусов растений? Давайте начнем!

[wp_quiz id=“930113”]