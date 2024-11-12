Этот копеечный суп называют "лекарством для желудка". Добавьте эту специю, чтобы придать антиоксидантный эффект

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Опубликовано: 12.11.2024 10:38 , Обновлено: 12.11.2024

В разгар ноября, когда тепло уже кажется недосягаемым, вкусный и согревающий суп – то блюдо, которое порадует как никогда. Желательно, чтобы он был прост в приготовлении, обходился недорого и нёс пользу для здоровья. Как бы утопично всё это ни звучало, такой рецепт действительно существует. Один из пользователей блога Awesomefood поделился своим рецептом первого блюда, который, по словам пользователей, работает "как лекарство для желудка". Вот как его приготовить.

Осенью всевозможные супы становятся во главу угла в домашней кулинарии. Согревающие и сытные, они питают организм витаминами и влагой и, по убеждению многих, помогают противостоять простуде. Участник группы, посвященной Гордону Рамзи в Facebook, поделился рецептом своего осеннего супа, заявив, что “готов есть его и днем, и ночью”, т.к. тот очень вкусен и полезен.

И действительно, рецепт этого супа включает в себя множество овощей, свежую зелень и куркуму — специю, которая, согласно одному из проведённых в США масштабныхисследований, обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием.

За исключением бульонного кубика (от него можно и отказаться) этот суп состоит полностью из натуральных ингредиентов. Он прост в приготовлении, необременителен для кошелька и по словам комментаторов работает «как лекарство для желудка».

Рецепт овощного супа с куркумой

Для приготовления этого согревающего супа не нужно использовать мясо. Благодаря специям и правильно подобранным овощам он всё равно получается наваристым и ароматным. Помимо стандартного набора овощей для супа (картофель, морковь и лук), для рецепта также потребуется цукини (кабачок), зубчик чеснока и зелень. Красивый цвет, аромат и пользу придаст добавление куркумы. Но если вы вдруг не любитель данной специи, от неё можно отказаться. Блюдо всё равно получится очень вкусным и согревающим.

Ингредиенты:

1 большая морковь,

1 цукини,

3 средние картофелины,

1 маленькая луковица,

1 зубчик чеснока,

горсть свежей петрушки

1 столовая ложка оливкового масла

4 стакана овощного бульона (или воды)

соль и перец по вкусу.

1/2 чайной ложки куркумы (по желанию, для цвета и вкуса)

свежая зелень (например, тимьян или укроп) для украшения

Приготовление:

Подготовьте овощи: очистите и нарежьте кубиками морковь, цукини, картофель и лук. Обжарьте лук и чеснок: в большой кастрюле разогрейте немного оливкового масла на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, готовьте 2-3 минуты, пока они не размягчатся. Добавьте остальные овощи: нарезанную морковь, цукини и картофель. Тщательно перемешайте и дайте им готовиться в течение нескольких минут. Влейте овощной бульон или воду, затем приправьте солью, перцем и куркумой по желанию. Доведите до кипения и выключите. Согревающий суп готов!

Приятного аппетита!

К слову, существует масса рецептов первых блюд, которые могут стать настоящим хитом в осенне-зимний сезон.

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