Этот секретный ингредиент превратит грибной суп в шедевр. Шеф-повар поделился рецептом, с которым справится каждый

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Опубликовано: 17.10.2024 09:25 , Обновлено: 17.10.2024

Грибной суп - один из самых вкусных способов приготовления лесного урожая на кухне. Если вы вернулись с "тихой охоты" с несколькими боровичками, то у нас для вас как раз есть простой рецепт первого блюда на их основе. Этот нежный и питательный суп непременно удивит своим вкусом и поднимет настроение. Секрет не только в грибах, но и в одном пикантном ингредиенте, который посоветовал добавить шеф-повар Роберт Маклович. Вот как приготовить грибной суп по его рецепту.

[info_b]Роберт Маклович — польский шеф-повар и кулинарный журналист, создатель многих кулинарных программ. Он стал известен прежде всего как путешественник, раскрывающий своим зрителям секреты кухни разных стран мира. Специалист не только показывает, как готовить, но и вдохновляет на открытие новых вкусов и забытых продуктов.[/info_b]

В период осенних холодов и дождей рецепты сытных и согревающих супов могут сработать лучше любого пледа. Грибные супы - предмет любви многих поклонников первых блюд.

Однако чаще всего приготовление таких супов сводится к добавлению парочки сушеных боровичков в бульон или борщ. Но есть варианты гораздо поинтереснее.

Так, приложив минимум усилий вы можете приготовить изысканный грибной суп как в ресторане. Помимо классических ингредиентов, он предполагает ещё одну секретную добавку. И это… портвейн. Он обогатит вкус блюда и вызовет желание съесть дополнительную порцию. Понадобится всего один стакан.

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Портвейн (от нем. Portwein — вино из Порту), порто (от порт. vinho do Porto) — креплёное вино, которое производят на северо-востоке Португалии в долине реки Дору.

Белорусам можно заменить портвейн на любое крепленое вино. Это напиток, крепость которого усиливается при помощи более крепкого алкогольного напитка (спирт или водка). Обычно крепость такого вина составляет от 15 до 22 градусов.

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Грибной суп по рецепту Роберта Макловича

Ингредиенты:

500 г свежих белых грибов,

1 литр овощного бульона,

1 столовая ложка сливочного масла,

1 луковица,

1 столовая ложка пшеничной муки,

2 желтка,

полстакана сладких сливок,

1 стакан портвейна (крепленого вина),

петрушка,

укроп,

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Грибы тщательно очистите и нарежьте кусочками среднего размера. Обжарьте на сливочном масле нарезанный лук, затем добавьте грибы и жарьте 10–12 минут, пока грибы не подрумянятся. В конце жарки посолите их, поперчите и добавьте ложку муки. Все перемешайте. Постепенно влейте к грибам овощной бульон, помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте в суп стакан портвейна и варите 30 минут на среднем огне. Сливки с желтками смешайте в отдельной миске, затем медленно влейте смесь в суп, постоянно помешивая на слабом огне, чтобы желтки не свернулись. Готовый суп посыпьте рублеными укропом и петрушкой. Подавайте с хлебом или картофелем.

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