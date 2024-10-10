Этот перловый суп затмит рассольник? Фудблогер показал, как приготовить персидский Э джо из доступных ингредиентов

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Опубликовано: 10.10.2024 12:41 , Обновлено: 10.10.2024

Когда за окном сыро, а к настроению начинает подкрадываться осенняя хандра, ничто так не согревает как тёплый домашний суп. Однако, если традиционный борщ и рассольник вам уже успели наскучить, всегда можно приготовить что-то новое и интересное из уже имеющихся на кухне ингредиентов. Так, в TikTok завирусился рецепт персидского супа. Это густое и сытное блюдо отдалённо напоминает лечебный куриный бульон и станет идеальным первым блюдом в осенний сезон.

Борщ, щи, рассольник, куриный бульон… На этом разнообразие первых блюд у многих белорусов часто заканчивается. Однако не стоит бояться привнести чуточку новизны в эту категорию обедов. Например, можно без труда приготовить персидский перловый суп Э Джо (E jo soup).

Большая часть нужных продуктов наверняка уже можно отыскать на вашей кухне, а если чего-то не хватает, то это можно без труда купить в ближайшем супермаркете. Традиционно персы загущают этот суп соусом бешамель. Однако можно просто ограничиться молоком. Блюдо и без него получается очень густым и сытным.

Э Джо, равно как и куриному бульону, приписывают целебные свойства, поэтому это идеальный вариант согревающего обеда либо ужина в осенне-зимний сезон.

Подробным рецептом персидского супа поделился в TikTok блогер с ником batinsoup.

[info_b]Кулинарный блогер Batinsoup имеет почти 300 тысяч подписчиков в TikТok и без малого 400 тысяч на канале в YouTube. Он регулярно делится в соцсетях рецептами вкусных блюд, и каждый его ролик собирает от десятков до сотен тысяч просмотров. Видеорецепт персидского супа стал одним из самых успешных роликов на канале блогера, собрав свыше 3,5 миллионов. Пользователи наградили ролик более чем сотней тысяч лайков, и почти столько же добавило рецепт к себе в закладки.[/info_b]

Рецепт персидского перлового супа

Ингредиенты:

500 г. курицы,

2 л. воды для бульона (в итоге должно получиться ~ 1,5 л. бульона).

300 г. перловой крупы,

250 г. репчатого лука,

100 г. картофеля,

150 г. моркови,

1 л. молока,

20 г. сливочного масла,

средний пучок петрушки и кинзы,

соль,

растительное масло.

Приготовление:

Для начала приготовьте куриный бульон. Поставьте вариться курицу в подсоленной воде на слабом огне не менее чем на час. Промойте перловку водой и залейте кипятком в миске на время, пока варится бульон. Нарежьте лук некрупными кубиками, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Пассеруйте лук на растительном масле, после чего добавьте оставшиеся овощи и пожарьте ещё 2-3 минуты. Добавьте к овощам перловую крупу и обжарьте ещё несколько минут. Овощи с крупой добавьте в бульон и варите до готовности перловки. В отдельной кастрюле растопите сливочное масло и добавьте специи: кориандр, кумин и куркуму. Перемешайте и прогрейте. Влейте молоко и разогрейте до момента закипания. Соедините молоко и перловку в одну кастрюлю. Мелко порубите зелень и отправьте содержимое в суп вместе с мясом курицы. Поварите суп на огне около 5 минут и при необходимости добавьте соль по вкусу.

Приятного аппетита!

Многие комментаторы уже успели поделиться своими впечатлениями от приготовленного супа.

“Суп супер. Сегодня приготовила. Муж ел, нахваливал и попросил добавки. Советую”, - оставила свой комментарий одна из пользовательниц соцсети.

“Я вместо молока добавляю сливки, очень вкусно получается”, — рассказала одна из подписчиц.

“Очень вкусно, но перловки можно меньше, густо получается”, - высказалась ещё одна комментаторша.

Сварила персидский перловый суп. Понравился. Когда для рассольника нет огурцов, буду готовить этот. Тем более, можно попробовать разные специи”, - поделилась мнением ещё одна подписчица.

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