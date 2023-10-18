Этот кофе — настоящий осенний хит. Как приготовить дома тыквенный латте?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.10.2023 11:47 , Обновлено: 18.10.2023

Хотите узнать отличный рецепт вкусного кофе? Такой напиток идеально подойдет для осенних дней, согревая и насыщая энергией. В кофейнях пряный тыквенный латте стоит очень дорого, но его можно легко приготовить дома. Нашли 2 способа, как сделать это без усилий.

Этот рецепт настолько прост, что наверняка у вас дома есть почти все. А приготовление займет всего 10 минут.

Вам понадобится всего несколько ингредиентов:

Молоко. Можно использовать обычное, а можно заменить его овсяным, кокосовым или миндальным.

Можно использовать обычное, а можно заменить его овсяным, кокосовым или миндальным. Тыквенное пюре. Вы можете купить консервированное пюре (например, детское) или приготовить свое собственное. Чтобы усилить тыквенный вкус в кофе, пюре можно прокипятить в кастрюле, пока его масса не уменьшиться на 1/3.

Вы можете купить консервированное пюре (например, детское) или приготовить свое собственное. Чтобы усилить тыквенный вкус в кофе, пюре можно прокипятить в кастрюле, пока его масса не уменьшиться на 1/3. Сахар. Подойдет как обычный сахар, так и коричневый сахар, а также любой сироп по вкусу или мед! Все зависит от ваших предпочтений.

Подойдет как обычный сахар, так и коричневый сахар, а также любой сироп по вкусу или мед! Все зависит от ваших предпочтений. Ваниль и пряные специи. Это сделает латте еще вкуснее. Лучшее сочетание специй — это гвоздика, корица, тертый имбирь (а еще можно добавить мускатный орех и перец).

Это сделает латте еще вкуснее. Лучшее сочетание специй — это гвоздика, корица, тертый имбирь (а еще можно добавить мускатный орех и перец). Горячий (или холодный) кофе. В латте в кофейнях добавляют эспрессо, поэтому кофе обычно немного крепче. Для приготовления домашнего напитка просто заварите крепкий кофе. Также можно использовать холодный кофе или холодную заварку (для приготовления латте со льдом).

В латте в кофейнях добавляют эспрессо, поэтому кофе обычно немного крепче. Для приготовления домашнего напитка просто заварите крепкий кофе. Также можно использовать холодный кофе или холодную заварку (для приготовления латте со льдом). Взбитые сливки. Это совершенно необязательно, но вам должно понравится.

Способ приготовления:

Для начала подогрейте на плите молоко с тыквенным пюре (100 грамм), сахаром, специями и ванилью.

Затем смешайте молоко с кофе. Разделите его на две кружки и добавьте взбитые сливки. Готово!

Чайная ложка этого в кофе стимулирует мозг. Что еще говорят ученые?

Еще один способ приготовить тыквенный кофе с корицей

Есть еще один способ приготовления. Для этого вам понадобятся:

2 столовые ложки сахара;

палочка корицы;

4 гвоздики;

ванильный сахар;

чайная ложка тёртого имбиря;

палочка корицы;

½ литра воды;

100 г пюре из запеченной тыквы;

взбитые сливки.

Налейте в кастрюлю воду, насыпьте сахар, корицу, гвоздику. Все перемешайте, добавьте ванильный сахар, тертый имбирь и палочку корицы. Снова все перемешайте и нагрейте. Когда сироп начнет густеть, процедить его через сито.

Теперь добавьте в сироп пюре из запеченной тыквы. Приготовьте кофе на свой вкус. Вспеньте молоко и перелейте его в стакан.

Влейте кофе и, наконец, приготовленный ранее тыквенный сироп. Сверху налейте взбитые сливки и посыпьте кофе корицей.

Ранее Телеграф писал, что осенью необходимо поддерживать свой иммунитет, чтобы не лежать под одеялом с простудой, а наслаждаться прогулками среди разноцветных деревьев. Конечно, для этого стоит принимать всевозможные полезные добавки и витамины, но также можно прибегнуть к натуральным средствам, при этом не меняя ежедневные ритуалы. Например, попробуйте добавить два ингредиента в свой утренний кофе — это станет вкусной профилактикой простуды.

Эти 2 ингредиента превратят кофе в «убийцу инфекций». Сколько добавить?