Этот кофе — настоящий осенний хит. Как приготовить дома тыквенный латте?
Хотите узнать отличный рецепт вкусного кофе? Такой напиток идеально подойдет для осенних дней, согревая и насыщая энергией. В кофейнях пряный тыквенный латте стоит очень дорого, но его можно легко приготовить дома. Нашли 2 способа, как сделать это без усилий.
Этот рецепт настолько прост, что наверняка у вас дома есть почти все. А приготовление займет всего 10 минут.
Вам понадобится всего несколько ингредиентов:
- Молоко. Можно использовать обычное, а можно заменить его овсяным, кокосовым или миндальным.
- Тыквенное пюре. Вы можете купить консервированное пюре (например, детское) или приготовить свое собственное. Чтобы усилить тыквенный вкус в кофе, пюре можно прокипятить в кастрюле, пока его масса не уменьшиться на 1/3.
- Сахар. Подойдет как обычный сахар, так и коричневый сахар, а также любой сироп по вкусу или мед! Все зависит от ваших предпочтений.
- Ваниль и пряные специи. Это сделает латте еще вкуснее. Лучшее сочетание специй — это гвоздика, корица, тертый имбирь (а еще можно добавить мускатный орех и перец).
- Горячий (или холодный) кофе. В латте в кофейнях добавляют эспрессо, поэтому кофе обычно немного крепче. Для приготовления домашнего напитка просто заварите крепкий кофе. Также можно использовать холодный кофе или холодную заварку (для приготовления латте со льдом).
- Взбитые сливки. Это совершенно необязательно, но вам должно понравится.
Способ приготовления:
Для начала подогрейте на плите молоко с тыквенным пюре (100 грамм), сахаром, специями и ванилью.
Затем смешайте молоко с кофе. Разделите его на две кружки и добавьте взбитые сливки. Готово!
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Еще один способ приготовить тыквенный кофе с корицей
Есть еще один способ приготовления. Для этого вам понадобятся:
- 2 столовые ложки сахара;
- палочка корицы;
- 4 гвоздики;
- ванильный сахар;
- чайная ложка тёртого имбиря;
- палочка корицы;
- ½ литра воды;
- 100 г пюре из запеченной тыквы;
- взбитые сливки.
Налейте в кастрюлю воду, насыпьте сахар, корицу, гвоздику. Все перемешайте, добавьте ванильный сахар, тертый имбирь и палочку корицы. Снова все перемешайте и нагрейте. Когда сироп начнет густеть, процедить его через сито.
Теперь добавьте в сироп пюре из запеченной тыквы. Приготовьте кофе на свой вкус. Вспеньте молоко и перелейте его в стакан.
Влейте кофе и, наконец, приготовленный ранее тыквенный сироп. Сверху налейте взбитые сливки и посыпьте кофе корицей.
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