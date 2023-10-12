Этот фрукт придаст свекле неповторимый вкус. Добавьте в банку и закатайте на зиму

Опубликовано: 12.10.2023 13:56 , Обновлено: 15.11.2024

Свекольный салат в банках — это отличный способ сохранить витамины и полезные свойства овощей на долгое время. А если вы хотите придать этой закатке неповторимый вкус, то стоит добавить один фрукт.

Рецепт этого салата является особенным по нескольким причинам. Во-первых, он быстрый, простой и проверенный.

Во-вторых, это сочетание хорошо подойдет не только в качестве гарнира к ужину. Его можно смело использовать и для приготовления бутербродов, и для подачи к мясным или сырным закускам.

Уникальным этот домашний салат сделают яблоки. Они придадут ему интересный вкусовой акцент, который невозможно забыть.

При этом, лучше всего выбрать определенный сорт яблок, а именно кислые и твердые плоды, такие как антоновка, гранни смит или джонатан. Они станут идеальным дополнением к сладкой свекле.

Добавьте пол-ложки этого, когда варите свеклу. Так она не потеряет свой аппетитный цвет

Как закатать свеклу с яблоком?

Ингредиенты:

2 кг свеклы;

100 г сахара;

1 кг яблок;

4 крупные луковицы;

50 мл уксуса;

2 ст. л. соли.

Способ приготовления:

Работу над рецептом начните с отваривания свеклы.

Затем очистите ее от кожуры и натрите на терке. Стоит использовать для этого резиновые перчатки, так как свекла очень быстро окрасит ваши руки, и отмыть их будет непросто.

Затем поставьте кастрюлю на конфорку, чтобы приготовить домашний маринад. Положите в нее сахар, уксус и соль и вскипятите. Добавьте мелко нарезанный лук.

Тем временем натрите на терке яблоки. Добавьте их к свекле.

И наконец, вылейте в миску с ингредиентами маринад. Все тщательно перемешайте.

Разложите смесь в стерилизованные банки. Затем плотно закупорьте и пастеризуйте.

Свекла будет готова к употреблению уже через 2 недели. А если хранить ее в правильных условиях, то можно наслаждаться ее вкусом в течение нескольких месяцев, в том числе зимой.

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