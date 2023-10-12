Этот фрукт придаст свекле неповторимый вкус. Добавьте в банку и закатайте на зиму
Свекольный салат в банках — это отличный способ сохранить витамины и полезные свойства овощей на долгое время. А если вы хотите придать этой закатке неповторимый вкус, то стоит добавить один фрукт.
Рецепт этого салата является особенным по нескольким причинам. Во-первых, он быстрый, простой и проверенный.
Во-вторых, это сочетание хорошо подойдет не только в качестве гарнира к ужину. Его можно смело использовать и для приготовления бутербродов, и для подачи к мясным или сырным закускам.
Уникальным этот домашний салат сделают яблоки. Они придадут ему интересный вкусовой акцент, который невозможно забыть.
При этом, лучше всего выбрать определенный сорт яблок, а именно кислые и твердые плоды, такие как антоновка, гранни смит или джонатан. Они станут идеальным дополнением к сладкой свекле.
Добавьте пол-ложки этого, когда варите свеклу. Так она не потеряет свой аппетитный цвет
Как закатать свеклу с яблоком?
Ингредиенты:
- 2 кг свеклы;
- 100 г сахара;
- 1 кг яблок;
- 4 крупные луковицы;
- 50 мл уксуса;
- 2 ст. л. соли.
Способ приготовления:
Работу над рецептом начните с отваривания свеклы.
Затем очистите ее от кожуры и натрите на терке. Стоит использовать для этого резиновые перчатки, так как свекла очень быстро окрасит ваши руки, и отмыть их будет непросто.
Затем поставьте кастрюлю на конфорку, чтобы приготовить домашний маринад. Положите в нее сахар, уксус и соль и вскипятите. Добавьте мелко нарезанный лук.
Тем временем натрите на терке яблоки. Добавьте их к свекле.
И наконец, вылейте в миску с ингредиентами маринад. Все тщательно перемешайте.
Разложите смесь в стерилизованные банки. Затем плотно закупорьте и пастеризуйте.
Свекла будет готова к употреблению уже через 2 недели. А если хранить ее в правильных условиях, то можно наслаждаться ее вкусом в течение нескольких месяцев, в том числе зимой.
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