Как быстро почистить свеклу? После этого кожица отойдет сама

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Опубликовано: 02.10.2023 11:23 , Обновлено: 15.11.2024

Чистка овощей может быть утомительной и отнимать много времени. Некоторые люди просто ненавидят этим заниматься. Особенно это касается красных овощей, которые, к сожалению, разбрызгиваются и окрашиваются. Однако есть способ быстро очистить свеклу от кожуры и не сильно запачкать руки.

Свекла (бурак) — полезный для здоровья овощ, который обеспечивает организм многими ценными питательными веществами. Его соки поддерживают обмен веществ и работу пищеварительной системы, а также помогают избавиться от токсинов.

Кроме того, в свекле много витаминов и минералов, таких как витамин С, фолиевая кислота, калий, магний, железо и медь.

Кстати, ученые из США выяснили, что бетанин, содержащийся в свекле, может оказывать очень благотворное влияние на ткани мозга.

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К сожалению, очистка этого овоща от кожуры — не самое приятное занятие. От нее становятся фиолетовыми и руки, и все вокруг. Но мы нашли хитрость, которая поможет избавиться от их кожицы за несколько шагов.

Возьмите кастрюлю среднего размера. Налейте в нее воду до уровня примерно 1/2 высоты. Доведите воду до кипения. Затем тщательно вымойте свеклу. Опустить ее в кипящую воду. Нужно варить овощ до готовности, примерно 50-70 минут. Время от времени стоит проверять, не размягчилась ли она (протыкайте ее вилкой). Когда свекла будет готова, слейте воду и погрузите в холодную воду. После этого возьмите небольшой нож и отрежьте деревянный корень свеклы. Затем аккуратно подденьте кожицу — теперь она должна легко сниматься.

А вот как не испачкать при этом руки:

Как быстро сварить свеклу?

Если вы хотите приготовить свеклу быстро, не обязательно стоять на кухне и ждать, пока она сварится, больше часа. Можно значительно ускорить процесс, используя микроволновую печь.

Вам понадобится пластиковый контейнер с крышкой, в котором обычно разогревают блюда. Далее необходимо налить в этот контейнер около 150 мл воды. Затем положите в нее вымытую свеклу и поставьте в микроволновую печь.

В заключение установите прибор на мощность около 1 000 Вт на 10 минут. По истечении этого времени следует проверить, стала ли свекла мягкой в микроволновой печи. Если нет, то ее нужно подогреть еще несколько минут.

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