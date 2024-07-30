Это нежное кофейное мороженое в домашних условиях покорит всех. Как приготовить из 3 продуктов?

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Опубликовано: 30.07.2024 10:52 , Обновлено: 30.07.2024

Что может быть лучше, чем освежающее мороженое, которое сочетает в себе нежность и насыщенный вкус бодрящего кофе? Этот десерт, приготовленный в домашних условиях, станет настоящим открытием для всех любителей напитка и сладостей. Вы сможете приготовить его всего из трех простых ингредиентов.

Этот рецепт настолько прост, что справится даже начинающий кулинар. Его насыщенный горьковато-сладкий вкус и нежная текстура подарят незабываемые ощущения.

Ингредиенты

500 мл 30% сливок;

4 ложки растворимого кофе;

сахар или сахарозаменитель — по вкусу.

[info_b]Для дополнительного вкуса можно добавить ванильный экстракт или корицу.[/info_b]

Как приготовить кофейное мороженое?

Положите кофе и сахар в миску, влейте холодные сливки и перемешайте миксером на низкой скорости до полного растворения кофе.

[info_b]Даже если он растворится не полностью, не волнуйтесь, остальное растворится на максимальной скорости.[/info_b]

Затем увеличьте скорость до максимальной, постепенно добавляя сахар. Когда смесь станет густой, переложите ее в контейнер, который поставьте в морозильную камеру.

Наслаждайтесь мороженым на следующий день.

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Красивая подача

Когда мороженое застынет, дайте ему немного постоять при комнатной температуре, чтобы его было легче накладывать.

Подавайте в рожках или в чашках, украсив тертым шоколадом, шоколадным соусом или кофейными зернами.

Теперь у вас есть простой и вкусный рецепт кофейного мороженого, который отлично освежает в жаркие дни и порадует всех любителей кофе!

Рецепт кофейного мороженого с черносливом и коньяком

Есть и альтернативный, более сложный рецепт кофейного мороженого, которое идеально подойдет на праздник и удивит всех гостей.

Ингредиенты:

400 г 33-38% сливок;

около 300 г сгущенки;

1 ст. л. растворимого кофе;

100 г чернослива;

2-3 ст. л. коньяка.

[info_b]Чернослив можно заменить шоколадом или орехами.[/info_b]

Способ приготовления:

Залейте столовую ложку кофе столовой ложкой горячей воды. Остудите. Взбейте сливки взбить до мягких пиков. Постепенно вливайте сгущенку и кофе, продолжая взбивать. Поставить емкость в морозилку для замораживания примерно на 2-4 часа. За это время несколько раз перемешайте, отделив от стенок. Чернослив вымойте. Если он сухой, предварительно запарьте кипятком. Залейте чернослив коньяком и оставьте немного настоятся. Измельчите чернослив блендером, чтобы получилась разнородная паста. Добавьте чернослив, когда сливочная масса достигнет “мягкого мороженого”, перемешайте. Переложите в контейнер, храните в морозильнике.

[info_b]Если вы не любите чернослив, используйте шоколад или орехи, например грецкие.[/info_b]

Перед подачей контейнер достаньте из морозильника за 5-7 минут, чтобы мороженое смягчилось.

Ранее Telegraf.news писал, что обилие свежих ягод и фруктов дарит возможность приготовить собственное мороженое, с которым не сравнится вкус покупного фруктового льда. Этот рецепт не потребует молока и специального оборудования, а мороженое получится не только вкусным, но и по-настоящему полезным.

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