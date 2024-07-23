Это домашнее мороженое превзойдёт магазинные аналоги. Как приготовить пломбир по бабушкиному рецепту?

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Опубликовано: 23.07.2024 12:15 , Обновлено: 23.07.2024

Как бы ни было велико разнообразие вкусов мороженого на прилавках магазинов, наверняка у каждого есть какое-то особенное воспоминание об этом вкусном десерте из детства. Нередко такое угощение готовили дома бабушки. Они не использовали много добавок и делали всё из натуральных ингредиентов и с особенной любовью. Мороженое по бабушкиному рецепту всегда было идеально кремовым и очень вкусным в жаркие дни. Попробуйте приготовить такой десерт и вы.

Для мороженого по этому рецепту нем нужно никаких формочек, морожениц и иных приспособлений. Оно готовится быстро и просто и имеет восхитительный вкус.

Сделать такой десерт можно из натуральных ингредиентов, без лишнего сахара и искусственных красителей. Такое мороженое можно заготовить впрок и с самыми разными добавками. Оно отлично сочетается с какао, фруктами и даже ликёром.

Как приготовить мороженое по бабушкиному рецепту?

Ингредиенты :

500 мл сливок 36%,

200 мл молока,

120-150 г мелкого сахара,

4 желтка,

дополнения по желанию.

Способ приготовления:

Нагрейте молоко в кастрюле, но не доводите его до кипения. Если вы хотите приготовить ванильное мороженое, на этом этапе добавьте ванильный экстракт или измельченный стручок ванили. Отставьте на некоторое время горячее молоко. В миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы, затем постепенно добавляйте горячее молоко (сначала удалите стручок ванили, если используете). Постоянно помешивайте, чтобы желтки не свернулись. Перелейте в кастрюлю и снова немного нагрейте. Не доводить до кипения. Затем снимите кастрюлю с огня и добавьте сливки в молочную смесь, постоянно помешивая. Все ингредиенты должны хорошо перемешаться. Переложите смесь в миску, накройте фольгой (фольга должна касаться поверхности массы, чтобы не образовывалась корочка) и поставьте в холодильник на несколько часов до полного остывания массы. Энергично перемешивайте смесь вилкой или миксером каждые 30 минут, чтобы разбить кристаллы льда. Повторяйте этот шаг в течение 3-4 часов, пока мороженое не станет гладким и кремовым. В конце заморозки добавьте выбранные добавки, например, нарезанные фрукты, шоколад, орехи или сироп. Если вы готовите мороженое не для детей, в смесь можно добавить 1-2 столовые ложки спирта (например, водки или ликера), что понизит температуру замерзания и уменьшит количество кристаллов льда.

Как быстро приготовить мороженое без сахара? Этот фрукт придаст сладость и кремовую текстуру

Как приготовить такое мороженое с другими вкусами?

Этому рецепту можно придать множество вкусовых оттенков, используя сезонные фрукты, орехи, а также шоколад или какао. Добавьте эти ингредиенты на последнем этапе , прежде чем положить мороженое в морозильную камеру.

Используйте смешанные фрукты и небольшое количество нарезанных кусочков. Добавьте их, а затем все тщательно перемешайте. Таким образом вы сможете приготовить вкусное домашнее мороженое из клубники, банана или черники и не только.

В этом случае для основного рецепта нужно добавить примерно примерно 200-300 г ягод.

В основу крема можно также добавить замоченные в воде или молоке орехи и разрыхлитель, карамельную массу или несколько чайных ложек какао. Подойдет и шоколад, растопленный на водяной бане.

Для версии без сахара используйте натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп или стевия. Помните, что некоторые подсластители могут повлиять на консистенцию мороженого, поэтому с их количеством нужно быть осторожным.

Для низкоуглеводного варианта выберите жирные сливки или маскарпоне, а вместо сахара используйте, например, эритрит. Именно так будет создано кето-мороженое с множеством восхитительных вкусов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что обилие свежих ягод и фруктов дарит возможность приготовить собственное мороженое, с которым не сравнится вкус покупного фруктового льда. Этот рецепт не потребует молока и специального оборудования, а мороженое получится не только вкусным, но и по-настоящему полезным.

Не просто фруктовый лёд. Как легко и просто приготовить мороженое из ягод дома?