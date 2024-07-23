Это домашнее мороженое превзойдёт магазинные аналоги. Как приготовить пломбир по бабушкиному рецепту?
Как бы ни было велико разнообразие вкусов мороженого на прилавках магазинов, наверняка у каждого есть какое-то особенное воспоминание об этом вкусном десерте из детства. Нередко такое угощение готовили дома бабушки. Они не использовали много добавок и делали всё из натуральных ингредиентов и с особенной любовью. Мороженое по бабушкиному рецепту всегда было идеально кремовым и очень вкусным в жаркие дни. Попробуйте приготовить такой десерт и вы.
Для мороженого по этому рецепту нем нужно никаких формочек, морожениц и иных приспособлений. Оно готовится быстро и просто и имеет восхитительный вкус.
Сделать такой десерт можно из натуральных ингредиентов, без лишнего сахара и искусственных красителей. Такое мороженое можно заготовить впрок и с самыми разными добавками. Оно отлично сочетается с какао, фруктами и даже ликёром.
Как приготовить мороженое по бабушкиному рецепту?
Ингредиенты :
- 500 мл сливок 36%,
- 200 мл молока,
- 120-150 г мелкого сахара,
- 4 желтка,
- дополнения по желанию.
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко в кастрюле, но не доводите его до кипения. Если вы хотите приготовить ванильное мороженое, на этом этапе добавьте ванильный экстракт или измельченный стручок ванили.
- Отставьте на некоторое время горячее молоко.
- В миске взбейте желтки с сахаром до пышной массы, затем постепенно добавляйте горячее молоко (сначала удалите стручок ванили, если используете).
- Постоянно помешивайте, чтобы желтки не свернулись. Перелейте в кастрюлю и снова немного нагрейте. Не доводить до кипения.
- Затем снимите кастрюлю с огня и добавьте сливки в молочную смесь, постоянно помешивая. Все ингредиенты должны хорошо перемешаться.
- Переложите смесь в миску, накройте фольгой (фольга должна касаться поверхности массы, чтобы не образовывалась корочка) и поставьте в холодильник на несколько часов до полного остывания массы.
- Энергично перемешивайте смесь вилкой или миксером каждые 30 минут, чтобы разбить кристаллы льда. Повторяйте этот шаг в течение 3-4 часов, пока мороженое не станет гладким и кремовым.
- В конце заморозки добавьте выбранные добавки, например, нарезанные фрукты, шоколад, орехи или сироп.
- Если вы готовите мороженое не для детей, в смесь можно добавить 1-2 столовые ложки спирта (например, водки или ликера), что понизит температуру замерзания и уменьшит количество кристаллов льда.
Как быстро приготовить мороженое без сахара? Этот фрукт придаст сладость и кремовую текстуру
Как приготовить такое мороженое с другими вкусами?
Этому рецепту можно придать множество вкусовых оттенков, используя сезонные фрукты, орехи, а также шоколад или какао. Добавьте эти ингредиенты на последнем этапе , прежде чем положить мороженое в морозильную камеру.
Используйте смешанные фрукты и небольшое количество нарезанных кусочков. Добавьте их, а затем все тщательно перемешайте. Таким образом вы сможете приготовить вкусное домашнее мороженое из клубники, банана или черники и не только.
В этом случае для основного рецепта нужно добавить примерно примерно 200-300 г ягод.
В основу крема можно также добавить замоченные в воде или молоке орехи и разрыхлитель, карамельную массу или несколько чайных ложек какао. Подойдет и шоколад, растопленный на водяной бане.
Для версии без сахара используйте натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп или стевия. Помните, что некоторые подсластители могут повлиять на консистенцию мороженого, поэтому с их количеством нужно быть осторожным.
Для низкоуглеводного варианта выберите жирные сливки или маскарпоне, а вместо сахара используйте, например, эритрит. Именно так будет создано кето-мороженое с множеством восхитительных вкусов.
Ранее Telegraf.news писал о том, что обилие свежих ягод и фруктов дарит возможность приготовить собственное мороженое, с которым не сравнится вкус покупного фруктового льда. Этот рецепт не потребует молока и специального оборудования, а мороженое получится не только вкусным, но и по-настоящему полезным.
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