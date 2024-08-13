Эти рисовые шарики с начинкой станут идеальной закуской. Как приготовить итальянские аранчини?

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Опубликовано: 13.08.2024 11:41 , Обновлено: 13.08.2024

Когда идеи для закусок исчерпаны, в поисках новых рецептов и вдохновения всегда можно обратиться к мировой кухне. Одним из блюд, которое имеет потенциал настоящего хита, являются популярные на итальянском острове Сицилия рисовые шарики аранчини. Эта простая, вкусная и красивая закуска станет идеальной идеей как для семейного ужина, так и для большого праздничного стола. Как приготовить?

Рисовые шарики аранчини - это популярная закуска, которая является неотъемлемой частью вечерних закусок на острове Сицилия. Наполненные вкусной начинкой, хрустящие рисовые шарики популярны не только среди местных жителей, но и у туристов. Приготовить такую закуску не составит труда, а эффект от вкуса может превзойти ожидания даже настоящих гурманов.

Рецепт классических аранчини

Рецептов аранчини существует огромное множество. Однако практически все они содержат неотъемлемые рис, сыр и мясной фарш. Классические аранчини подразумевают также добавление зелёного горошка и особый состав специй. Следуя рецептуре, вы непременно сможете приготовить настоящие аранчини, которые понравятся всем.

Ингредиенты:

250 г риса (желательно арборио),

250 г фарша,

100 г замороженного горошка,

1 луковица,

1 зубчик чеснока,

50 г тёртого пармезана,

1 яйцо,

панировочные сухари,

масло для жарки,

соль, перец, орегано.

Приготовление:

В первую очередь необходимо приготовить начинку. Для этого обжарьте лук и чеснок на разогретом масле. Добавьте фарш и горошек. Приправьте солью, перцем и орегано. Тушите до мягкости. Приготовьте риса. Сварите согласно инструкции на упаковке. Добавьте к нему тёртый пармезан и яйцо. Сделайте это тщательно. Сформируйте шарики из отварного риса и в каждый из них положите порцию начинки. Аккуратно закройте, чтобы начинка не вытекла во время жарки. Обваляйте шарики в панировочных сухарях. Обжарьте аранчини во фритюре до золотистого цвета. Блюдо готово!

Подают аранчини горячими с популярным в Италии острым соусом арабьята. Однако вы можете заменить его на свой любимый соус, что также будет не менее вкусно. Блюдо можно красиво сервировать, подав на подносе вместе с пиалой с соусом.

Ранее Telegraf.news делился рецептами универсальных соусов, которые в том числе подойдут к аранчини. Например, вы можете приготовить популярный на Балкансом полуострове айвар. Этот густой и ароматный соус станет идеальной добавкой к блюдам в летнюю пору и непременно влюбит в себя всех, кто его попробует.

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Советы по приготовлению аранчини

Чтобы аранчини стали более хрустящими, можно заморозить их примерно на 30 минут перед жаркой.

Вы можете поэкспериментировать с разными видами сыра, например, с моцареллой, фонтиной или горгонзолой.

Если у вас нет времени готовить начинку самостоятельно, можно использовать готовый соус Болоньезе.

[info_b]Аранчини — это не только вкусное блюдо, но и отличный способ использовать остатки риса. Благодаря разнообразию вариантов наполнения каждый может создать идеальные рисовые шарики для себя. [/info_b]

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