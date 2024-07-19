Надоели обычные блюда из картошки? Эти французские дофины с мукой покорят неповторимым вкусом
Многие белорусы, безусловно, обожают различные блюда из картошки. Ее можно сварить, поджарить, приготовить пюре... Но что, если вы хотите удивить близких новым и вкусным картофельным блюдом? Тогда вам обязательно стоит попробовать дофины (или дофине) - изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить в домашних условиях.
Дофин — это не просто гарнир, это настоящее произведение кулинарного искусства, которое украсит любой стол. Воспользовавшись приведенным ниже рецептом, вы сможете приготовить их легко и, главное, быстро. А вкус порадует любого гурмана.
Основным ингредиентом в дофинах является картофель. Кроме него, вам понадобятся и другие продукты. Именно они придадут гарниру вкус и нужную консистенцию. Все они есть в списке ниже.
[info_b]Картофель дофин (фр. Pommes dauphine) — блюдо французской кухни, хрустящие картофельные шарики наподобие крокетов или кнелей, приготовленные путём смешивания картофельного пюре с тестом, а затем обжаренные во фритюре при температуре от 170° до 180 °C. Картофель дофин обычно подают к красному мясу или курице.
Блюдо названо в честь дофина — титула наследника французского престола. [/info_b]
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Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины;
- 4 ст. л. муки;
- молотая сладкая паприка;
- соль;
- сушёные травы;
- растительное масло.
Рецепт французских картофельных шариков
Очистите, вымойте и отварите картофель до мягкости. Остудите, и положите в миску. Добавьте муку, соль, молотую сладкую паприку и травы. Смешайте все ингредиенты вместе и разомните в гладкую массу.
Сформируйте из смеси небольшие шарики диаметром около 2 см. Разогрейте на сковороде большое количество масла и выложите на нее картофельные кругляши. Обжарьте их с каждой стороны до золотистой корочки.
Затем выложите дофины на бумажное полотенце, чтобы слить лишний жир. Подавайте на ужин, и все останутся сытыми и довольными.
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