Надоели обычные блюда из картошки? Эти французские дофины с мукой покорят неповторимым вкусом

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Опубликовано: 19.07.2024 12:56 , Обновлено: 19.07.2024

Многие белорусы, безусловно, обожают различные блюда из картошки. Ее можно сварить, поджарить, приготовить пюре... Но что, если вы хотите удивить близких новым и вкусным картофельным блюдом? Тогда вам обязательно стоит попробовать дофины (или дофине) - изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить в домашних условиях.

Дофин — это не просто гарнир, это настоящее произведение кулинарного искусства, которое украсит любой стол. Воспользовавшись приведенным ниже рецептом, вы сможете приготовить их легко и, главное, быстро. А вкус порадует любого гурмана.

Основным ингредиентом в дофинах является картофель. Кроме него, вам понадобятся и другие продукты. Именно они придадут гарниру вкус и нужную консистенцию. Все они есть в списке ниже.

[info_b]Картофель дофин (фр. Pommes dauphine) — блюдо французской кухни, хрустящие картофельные шарики наподобие крокетов или кнелей, приготовленные путём смешивания картофельного пюре с тестом, а затем обжаренные во фритюре при температуре от 170° до 180 °C. Картофель дофин обычно подают к красному мясу или курице.

Блюдо названо в честь дофина — титула наследника французского престола. [/info_b]

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Ингредиенты:

4 крупных картофелины;

4 ст. л. муки;

молотая сладкая паприка;

соль;

сушёные травы;

растительное масло.

Рецепт французских картофельных шариков

Очистите, вымойте и отварите картофель до мягкости. Остудите, и положите в миску. Добавьте муку, соль, молотую сладкую паприку и травы. Смешайте все ингредиенты вместе и разомните в гладкую массу.

Сформируйте из смеси небольшие шарики диаметром около 2 см. Разогрейте на сковороде большое количество масла и выложите на нее картофельные кругляши. Обжарьте их с каждой стороны до золотистой корочки.

Затем выложите дофины на бумажное полотенце, чтобы слить лишний жир. Подавайте на ужин, и все останутся сытыми и довольными.

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