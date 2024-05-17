Как по-новому приготовить яйцо на завтрак? Попробуйте этот рецепт в стакане

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Опубликовано: 17.05.2024 08:44 , Обновлено: 17.05.2024

Яйца на завтрак - один из тех вариантов, который предпочитают многие. Рецептов приготовления этого полезного и вкусного продукта множество: всмятку, вкрутую, омлет, жареные, пашот, Бенедикт... Список можно продолжать бесконечно. Однако яйца по-венски определенно не входят в топ, потому что их приготовление кажется сложным. Но все совсем наоборот! Предлагаем попробовать приготовить яйцо по-венски по этому рецепту.

Хоть яйца и называются венскими, но такой способ их подачи, вероятно, родом не из столицы Австрии. В межвоенный период они были популярны в кафе, и дело было скорее в элегантном названии в меню. Их подавали с кусочком хлеба с маслом и черным кофе. Это отличный набор и по сей день.

Венское яйцо – это просто яйцо всмятку, но в другой подаче. Вместо того, чтобы готовить их в скорлупе, их разбивают прямо в жаропрочный широкий стакан и готовят в нем. Как именно это сделать? Рецепт очень простой, а список ингредиентов небольшой. Все, что вам нужно, это яйцо, немного сливочного масла и ваши любимые специи. Помимо соли и перца хорошо подойдет мелко нарезанный лук , укроп или базилик.

Как приготовить яйцо по-венски?

Вскипятите воду в кастрюле. Тем временем разбейте яйцо в термостойкий стакан, чтобы желток держал форму и не расплавился. Поместите стакан с яйцом в кипящую воду. Примерно через 3-5 минут достаньте стакан. Белок нужно порезать. Однако желток должен иметь жидкую консистенцию. Наконец, приправьте яйцо солью и перцем. Он имеет прекрасный вкус, если добавить чайную ложку сливочного масла, а затем посыпать чесноком или укропом.

Вкус этого блюда зависит главным образом от яйца. Оно должно быть максимально свежим. Лучше всего выбирать яйцо кур на свободном выгуле – отмечено цифрой 1, или от органического выращивания – отмечено цифрой 0.

Ранее Telegraf.news писал о том, что нет ничего проще, чем просто сварить яйцо. Однако даже опытные хозяйки часто сталкиваются с тем, что сваренное яйцо никак не хочет очищаться от скорлупы. Многие смирились с эти фактом, но на самом деле есть проверенный способ, который может раз и навсегда избавить вас от проблемы плохо очищающейся скорлупы.

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