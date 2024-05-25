Вкуснее яичницы и проще бутебродов. Нашли рецепт идеального завтрака на каждый день

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Опубликовано: 25.05.2024 11:04 , Обновлено: 25.05.2024

Завтрак, пожалуй, самый важный прием пищи. Именно он заряжает энергией на новый день и помогает задать правильное настроение. Чаще всего времени на приготовление завтрака немного, и мы выбираем классические рецепты типа бутербродов, омлета и овсянки. Однако совсем не обязательно есть одно и то же каждый день. Вы можете привнести разнообразие и подарить себе новое впечатление, приготовив блюдо по этому рецепту. Оно не потребует много времени и приятно удивит вас своим вкусом и видом. Этот рецепт несладких маффинов имеет все риски стать вашим любимым блюдом на завтрак.

Для приготовления яичных маффинов с беконом вам понадобится всего 6 ингредиентов. Полученное блюдо можно подавать как теплым, так и холодным. Также его можно сочетать с домашними соусами, от этого маффины станут только вкуснее.

Что понадобится для приготовления маффинов?

Ингредиенты:

18 ломтиков копченого бекона

40 г сыра фета

вяленые помидоры в масле

6 яиц покрупнее

лук

Приготовление:

Мелко нарежьте вяленые помидоры. Выложите ломтики бекона в форму для кексов и поставьте в духовку, разогретую до 160°C. Выпекайте их около 10 минут.

К запеченным кусочкам мяса добавьте одно яйцо. Затем посыпьте сверху раскрошенным сыром фета и нарезанными помидорами. Ставим все обратно в духовку примерно на 10-15 минут.

По истечении этого времени достаньте противень из духовки, дайте ему немного остыть и выньте кексы. Подавайте с нарезанным свежим чесноком.

Ранее Telegraf.news писал о том, что яйца на завтрак — один из тех вариантов, который предпочитают многие. Рецептов приготовления этого полезного и вкусного продукта множество: всмятку, вкрутую, омлет, жареные, пашот, Бенедикт… Список можно продолжать бесконечно. Однако яйца по-венски определенно не входят в топ, потому что их приготовление кажется сложным. Но все совсем наоборот! Предлагаем попробовать приготовить яйцо по-венски по этому рецепту.

Как по-новому приготовить яйцо на завтрак? Попробуйте этот рецепт в стакане