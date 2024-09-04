Эти котлеты по методу 1:2:2 получатся как у бабушки. Как сделать их сочными и чтобы корочка хрустела?

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Опубликовано: 04.09.2024 13:07 , Обновлено: 04.09.2024

Что положить в котлеты из фарша, чтобы они точно получились вкусными? Ключ к успеху - это не только мясо, но и добавки, а также правильные пропорции. Запомните одно простое правило, и они всегда будут получаться как у бабушки.

Такие котлеты вкусны, просты в приготовлении и великолепны вместе с картофелем и любимым салатом. Они не должны вызывать затруднений даже у новичка в кулинарном искусстве и делаются относительно быстро.

Единственная проблема - использование правильных пропорций. Сколько яиц и лука дать на килограмм мяса? Оказывается, правило очень простое — 1:2:2, то есть: на 1 килограмм фарша вам понадобятся 2 яйца и 2 луковицы среднего размера. Соответственно, на 500 грамм мяса — 1 яйцо и 1 средняя луковица.

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Ингредиенты:

1 килограмм свиного фарша;

2 некрупных луковицы;

2 яйца;

батон или хлеб без корочки — примерно 250 гр (можно заменить овсянкой);

немного молока;

приправы: соль и перец;

масло для жарки;

панировочные сухари.

Как приготовить хорошие котлеты из фарша?

Как мы уже говорили, приготовление котлет из фарша - дело несложное. Положите булочку в миску и залейте ее теплым молоком. Если вы выбрали вариант с овсянкой, залейте горсть овсянки теплой водой и подождите, пока она размокнет, после чего слейте воду.

Очистите и мелко нарежьте лук.

Положите фарш в большую миску, добавьте отжатую булочку, лук, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте руками или деревянной ложкой.

Зачерпните примерно горсть мясной массы и сформируйте продолговатые котлеты.

Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте в масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте с любимым гарниром, предпочтительно с отварным картофелем и салатом. Приятного аппетита!

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