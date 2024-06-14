Идеально дополнит котлеты, рыбу и картофель. Нашли рецепт недорогого салата на все случаи жизни

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Опубликовано: 14.06.2024 17:17 , Обновлено: 14.06.2024

Идеальный ужин среднестатистического белоруса наверняка включает гарнир, мясо и какой-нибудь салат. Часто определиться с тем, что избрать для роли последнего, непросто. Но мы нашли рецепт салата, который идеально дополнит практически любой ужин. Рыба, картофель, мясо и шашлык... Этот салат придёт на выручку в любом случае и станет той добавкой, которую хочется есть ещё и ещё.

Когда на нашу тарелку попадают котлета и картошка, у вас наверняка создается впечатление, что чего-то не хватает. Без салата наши ужины выглядят неполными и гораздо менее вкусными. Конечно, белорусы очень любят салаты, например, салат из квашеной капусты, тертой моркови с яблоком или салат из огурцов и помидоров. Однако есть рецепт салата, который не только прекрасно сочетается со всеми блюдами, но может выступить и в качестве ужина самостоятельно. Он лёгок в приготовлении и не бьёт по кошельку.

Салат «Копенгаген» — идеально подходит к свиным отбивным, жаркому и рыбе на гриле

Ингредиенты:

1 головка салата айсберг,

3 средних моркови,

5 небольших корнишонов,

2 небольших лука-шалота,

2 небольших зубчика чеснока,

2 столовые ложки измельченного укропа,

2 столовые ложки измельченной петрушки,

сок, выжатый из половины лимона,

2 столовые ложки греческого йогурта

2 чайные ложки горчицы,

соль и перец для вкуса.

Приготовление:

Салат «Айсберг» нарежьте соломкой при помощи острого ножа. Также можно порвать его на мелкие кусочки, но с помощью ножа это будет гораздо быстрее. Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Добавьте к салату. Также добавьте мелко нарезанный лук и прессованный чеснок. Что касается огурцов, то их можно нарезать небольшими кубиками или натереть на терке. К остальным ингредиентам добавьте измельченный укроп и петрушку. Сбрызните всё лимонным соком, добавьте йогурт и горчицу, перемешайте и приправьте специями по вкусу.

Этот салат можно подать к свиным отбивным, куриным шницелям, запеченной свиной шее или деликатесам на гриле. Не сомневайтесь – он всегда подойдет. Вы можете заменить салат айсберг в составе молодой капустой, которая также будет хорошо сочетаться с остальными добавками. Однако нашинкованную капусту предварительно нужно слегка посолить и немного помять, чтобы она стала мягче.

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