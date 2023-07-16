Салат из огурцов получается водянистым? Вот какую ошибку с солью вы допускаете

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Опубликовано: 16.07.2023 14:00 , Обновлено: 05.09.2023

Сейчас самое время готовить различные салаты из огурцов. Особенно они подходят к молодому картофелю или жареным яйцам. Однако всегда есть одна проблема — огурцы выпускают слишком много воды, поэтому блюдо становится размякшим и не таким вкусным. Оказывается, чтобы этого избежать, нужно всего лишь вовремя посолить овощи и немного подождать.

На самом деле решение очень простое, однако знают о нем далеко не всем. Вам не потребуется много усилий.

Как вы уже прочитали выше, чтобы салат всегда был вкусным и хрустящим, достаточно в нужный момент добавить соль. И в какой же?

Секрет в том, чтобы сделать это сразу после того, как вы очистите и нарежете огурцы. Затем нужно отложить их в сторону на 10 минут, чтобы за это время из овощей выделилась вода. По истечении времени ее нужно слить и только после этого продолжать готовить салат.

Так вы можете быть уверены, что блюдо получится очень вкусным и хрустящим.

Рецепт салата из битых огурцов

Если вы хотите разнообразить свой ежедневный рацион, попробуйте приготовить салат из битых огурцов. Рецепт такого блюда мы позаимствовали из китайской кухни. Приготовление этой легкой закуски не займет много времени, зато подарит новое вкусовое впечатление.

Для этого вам действительно придется побить огурцы, а не порезать, как обычно. В Китае считают, что так они лучше промаринуются.

Ингредиенты и способ приготовления смотрите по ссылке:

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