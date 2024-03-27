Заверните сочную начинку в этот овощ вместо капусты. Нашли необычный и простой рецепт голубцов

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Опубликовано: 27.03.2024 15:58 , Обновлено: 27.03.2024

Хотите приготовить нечто особенное и вкусное? Попробуйте приготовить голубцы по этому необычному, но безумно вкусному рецепту. Просто заверните щедрую порцию мясной начинки в другой овощ, который заменит традиционную капусту. Получается вкусно и оригинально, особенно если позаботиться о том, чтобы запечь голубцы под томатным соусом.

Голубцы не всегда должны быть одинаковыми на вкус, хотя нельзя отрицать, что традиционный вариант покорит любого. Однако если вы ищете интересную альтернативу голубцам, сделайте выбор в пользу начинки, завернутой в немного другой овощ.

Речь идет о… луке! Этот удивительный заменитель может быть не менее вкусным: все зависит от тщательности подготовки и, конечно же, ингредиентов.

Рецепт луковых голубцов

Для начинки вам понадобятся:

4 крупных луковицы;

300 г мясного фарша;

100 г риса;

морковь;

стебель сельдерея;

маленькая луковица;

2 ст. л. томатной пасты;

соль;

перец.

Томатный соус:

300 мл томатного пюре;

300 мл воды или бульона;

2 лавровых листа;

соль;

перец.

Так как же приготовить мини-голубцы? Это совсем несложно, нужно лишь убедиться, что луковицы крупные, а затем очистить их по слоям так, чтобы создать замену капусте.

Затем вы можете выбрать, чем их начинить - здесь, в свою очередь, вы полностью свободны в выборе. Например, подойдет как вегетарианский вариант (с грибами или помидорами), так и мясное блюдо с фаршем и рисом (как в стандартных голубцах).

По этом рецепту смешайте фарш с рисом, овощами и томатной пастой, добавьте соль и перец по вкусу. Аккуратно заверните начинку в слои луковицы. Переложите их в подходящую емкость.

Для томатного соуса разбавьте томатное пюре водой, добавьте лавровый лист, соль и перец. Залейте голубцы соусом и тушите или запекайте в духовке до готовности.

Потом все аккуратно нужно завернуть и запечь под томатным соусом. Такое блюдо не только впечатлит, но и запомнится надолго.

Ранее Telegraf.news предлагал рецепт приготовления капусты, который наверняка станет одним из ваших любимых.

Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты