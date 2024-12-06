"Если не съедят, можно 2 января отправить в супчик" - В TikTok показали "гениальную" закуску для Нового года из 3 ингредиентов

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Опубликовано: 06.12.2024 08:53 , Обновлено: 10.12.2024

Когда дело касается Нового года, большого запаса времени на приготовление блюд может попросту не быть. В такие моменты как нельзя кстати приходятся самые быстрые рецепты закусок, которые помогут заполнить стол. Один из любопытных вариантов продемонстрировали в TikTok. Для такой закуски понадобится всего три ингредиента, а чтобы её оформить, потребуется меньше минуты. При этом получившееся блюдо будет выглядеть нарядно и по-настоящему новогоднему.

Новый год - время, которое большинство белорусов стремится провести в уютных посиделках с семьёй и близкими друзьями. Однако иногда 31 декабря приходится выходить на работу, и времени на приготовление сложных и изысканных блюд по возвращении домой может попросту не быть. Тем не менее, есть варианты, где вы можете приготовить быстрые закуски из простых ингредиентов. Более того, они могут выглядеть нарядно и по-новогоднему.

Кулинарный блогер с ником kulinariya_recept в TikTok поделилась простой идеей новогодней закуски в виде ёлочки. Этот видеоролик собрал почти 3,5 миллиона просмотров и почти 40 тысяч сохранений.

Для приготовления такой закуски достаточно всего трех ингредиентов:

плавленый сыр в треугольниках (например, President или Hochland)?

солёная соломка,

мелко порубленный укроп.

Достаньте сырки из упаковки, проткните их соломкой и окуните в порубленный укроп с обеих сторон. Нарядная закуска-ёлочки готова!

Некоторые комментаторы отнеслись к идее такой закуски прохладно, посчитав, что такое никто не захочет есть. Другие же нашли идею гениальной и предложили варианты дополнения, чтобы блюдо выглядело наряднее и было ещё вкуснее.

“В укропчик чеснок, и будет огонь”, - предложил усовершенствовать рецепт один из пользователей.

“Я бы сделала надрезы по бокам и добавила красной рыбки, а сверху - икорочку”, - написала другая.

“Закуска без заморочек. Быстро и красиво. Можно ещё кукурузу и зерна граната повтыкать”, - оставила комментарий третья.

“Кстати, если не поедят эту закуску, можно 2 января отправить в куриный супчик”, - заметила ещё одна пользовательница.

“Как раз рецепт для меня. 31 работаю в торговле до поздна. Приду и таких ёлок наделаю. 1 опять на работу”, - оценил идею в комментариях кто-то.

“Гениально просто, но вкусненько и по-новогоднему красиво!!!” - резюмировали комментаторы.

Ранее Telegraf.news предлагал приготовить и другие быстрые закуски к Новому году. Так, например, вы можете подать “Цезарь” в виде бутербродов.

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Или приготовить простую брускетту их хурмы, пастромы и багета.

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