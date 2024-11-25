Эта новогодняя брускетта с хурмой потеснит обычные бутерброды. Как приготовить полные тарелки закуски за 10 минут?
Количество дней до Нового года неумолимо сокращается, и уже сейчас многие белорусы начинают искать нетривиальные рецепты закусок, которыми можно будет порадовать гостей в новогоднюю ночь. Источником таких идей часто служат социальные сети. В TikTok недавно завирусилось видео с простым рецептом брускетты с хурмой и карпаччо от белорусского фуршетного мастера. Эту нетипичную закуску с сезонным фруктом оценили многие комментаторы. Она не потребует много времени и готовится из доступных ингредиентов. Как приготовить?
Новогодний стол - чудесная возможность для проявления креатива и внедрения новых рецептов в привычное меню. Среди вариантов, которые пользуются наибольшим спросом у гостей, - всевозможные закуски, и в особенности бутерброды.
Один из самых распространённых вариантов у белорусов - это бутерброды с красной рыбой или икрой. Однако существуют и другие, не менее вкусные и интересные варианты. Например, бутерброды с хурмой и карпаччо.
Видеорецептом такой необычной закуски поделилась солигорчанка Виктория Олейник, которая работает фуршетным мастером и ведёт кулинарный блог под ником sakatyha в TikTok.
Её видео уже набрало почти 100 тысяч просмотров, став одним из самых популярных на страничке.
Рецепт брускетты прост не потребует большого количества ингредиентов и времязатрат.
Ингредиенты:
- багет,
- хурма,
- карпаччо из курицы,
- творожный сыр,
- горчичный соус,
- семена кунжута,
- зелень.
Приготовление:
- Нарежьте багет и слегка подсушите кусочки удобным вам способом. Например, в духовке или тостере.
- Тонко нарежьте кружочками хурму. Лучше использовать для этого слайсер, но можно попробовать и ножом.
- Тонко нарежьте карпаччо из куриного филе.
- Намажьте на хрустящие кусочки багета творожный сыр, сверху чередуя, уложите кусочки карпаччо и хурмы.
- Украсите получившиеся бутерброды микрозеленью, семенами кунжута и горчичным соусом.
Брускетта готова!
Некоторые пользователи уже успели приготовить такие бутерброды и отметили, что это достойная закуска для новогоднего стола.
«Сделали брускетты на пробу, очень понравилось. Спасибо за рецепт», — поблагодарила одна из пользовательниц в комментариях.
«Очень неожиданное сочетание, выглядит аппетитно», — отметила другая.
Рецепт добавили в закладки более 2 тысяч человек, а некоторые комментаторы поделились своими вариантами брускетты, отметив, что подобная закуска также хороша и с персиком.
«Я вместо хурмы нарезаю персики, тоже вкусно получается», — написала одна из пользовательниц, на что автор видео согласилась и отметила, что это тоже отличный вариант в сезон персиков.
«Я делала с персиком, карамелизировала его и добавляла на брускетту бекон и творожный сыр. Получалось очень вкусно», — поделилась своим рецептом брускетты другая белоруска.
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