Добавьте этот напиток, когда жарите рыбу. Так она получится нежнее и вкуснее
Эксперты советую белорусам как можно чаще есть рыбу (в идеале 2-3 раза в неделю). И, конечно, есть множество способов приготовить ее на обед или ужин. Но если вам надоела обычная жареная рыба, то есть гораздо более интересный и вкусный вариант. Для этого нужно добавить всего один особый напиток,. Возможно, вы удивитесь, насколько сочным и нежным получится блюдо.
Рыба является источником белка, жирных кислот, витаминов (А, D, Е) и минералов (железо, кальций, фосфор). Она также содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и мозга. Кроме того, продукт может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса благодаря содержанию в ней триптофана и серотонина.
[info_b]Однако в жареном видео рыбу стоит есть с осторожностью, так как ее употребление в больших количествах может привести к повышению уровня холестерина и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.[/info_b]
Как же пожарить рыбу, чтобы она получилась действительно нежной. Налейте в процессе… безалкогольное пиво. Автор рецепта уверяет, что “вкус будет просто фантастическим”.
Для этого вам понадобится:
- ок. 500-600 г белой рыбы (например, трески или хека, но минтай тоже подойдет);
- 3/4 стакана светлого пива;
- стакан пшеничной муки;
- соль, перец, по желанию немного тимьяна;
- чайная ложка разрыхлителя;
- 2 маленьких яйца или одно большое яйцо;
- масло для жарки.
Эта любимая белорусами рыба на самом деле выглядит ужасно. Когда от нее стоит отказаться, а кому есть обязательно?
Способ приготовления:
Если вы используете замороженное филе, то сначала разморозьте его. Желательно в холодильнике. Затем разделите его на небольшие кусочки, посыпьте солью, перцем и небольшим количеством тимьяна.
Просейте муку в миску, смешайте ее с разрыхлителем и небольшим количеством соли. Затем влейте пиво, вбейте яйца и перемешайте все вместе. Консистенция должна напоминать густое тесто для блинов.
Разогрейте на сковороде большое количество масла — важно, чтобы рыба была почти полностью погружена в него. Затем каждый кусочек рыбы обмакните в кляр и выложите в горячее масло.
Обжариваете рыбу до золотистого и аппетитного цвета кляра.
Приятного аппетита!
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