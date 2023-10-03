Добавьте этот напиток, когда жарите рыбу. Так она получится нежнее и вкуснее

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Опубликовано: 03.10.2023 13:42 , Обновлено: 03.10.2023

Эксперты советую белорусам как можно чаще есть рыбу (в идеале 2-3 раза в неделю). И, конечно, есть множество способов приготовить ее на обед или ужин. Но если вам надоела обычная жареная рыба, то есть гораздо более интересный и вкусный вариант. Для этого нужно добавить всего один особый напиток,. Возможно, вы удивитесь, насколько сочным и нежным получится блюдо.

Рыба является источником белка, жирных кислот, витаминов (А, D, Е) и минералов (железо, кальций, фосфор). Она также содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и мозга. Кроме того, продукт может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса благодаря содержанию в ней триптофана и серотонина.

[info_b]Однако в жареном видео рыбу стоит есть с осторожностью, так как ее употребление в больших количествах может привести к повышению уровня холестерина и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.[/info_b]

Как же пожарить рыбу, чтобы она получилась действительно нежной. Налейте в процессе… безалкогольное пиво. Автор рецепта уверяет, что “вкус будет просто фантастическим”.

Для этого вам понадобится:

ок. 500-600 г белой рыбы (например, трески или хека, но минтай тоже подойдет);

3/4 стакана светлого пива;

стакан пшеничной муки;

соль, перец, по желанию немного тимьяна;

чайная ложка разрыхлителя;

2 маленьких яйца или одно большое яйцо;

масло для жарки.

Эта любимая белорусами рыба на самом деле выглядит ужасно. Когда от нее стоит отказаться, а кому есть обязательно?

Способ приготовления:

Если вы используете замороженное филе, то сначала разморозьте его. Желательно в холодильнике. Затем разделите его на небольшие кусочки, посыпьте солью, перцем и небольшим количеством тимьяна.

Просейте муку в миску, смешайте ее с разрыхлителем и небольшим количеством соли. Затем влейте пиво, вбейте яйца и перемешайте все вместе. Консистенция должна напоминать густое тесто для блинов.

Разогрейте на сковороде большое количество масла — важно, чтобы рыба была почти полностью погружена в него. Затем каждый кусочек рыбы обмакните в кляр и выложите в горячее масло.

Обжариваете рыбу до золотистого и аппетитного цвета кляра.

Приятного аппетита!

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