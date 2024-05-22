Нафаршируйте помидоры этим и запеките в духовке. Простой рецепт ужина для всей семьи
Фаршированные помидоры не обязательно готовить для особых случаев. Это блюдо прекрасно подойдет в качестве ужина для всей семьи. Просто вырежьте середину овоща, нафаршируйте начинкой и запеките в духовке. Легче не бывает!
Для приготовления этого блюда вам не понадобится много времени и затрат. Основные ингредиенты — томаты, мясной фарш, тертый сыр и травяные специи.
Такой ужин точно понравится всей семье, члены которой обязательно попросят добавки.
Ингредиенты
- 6 помидоров;
- 200 г мясного фарша;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч.л. сушеного тимьяна;
- 1 ч.л. сушеного орегано;
- несколько ложек панировочных сухарей;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. соевого соуса;
- молотый перец;
- 1 яйцо;
- сыр.
Способ приготовления:
Помидоры вымойте и разрежьте на половинки (поперек). Если помидоры маленькие, можно просто отрезать «шляпки» и сделать по одной порции из каждого овоща.
С помощью маленького ножа и ложки выньте мякоть.
[info_b]Если помидоры были особенно водянистыми, стоит посыпать середину солью и оставить на полчаса в перевернутом виде.[/info_b]
Приправьте фарш чесноком и специями. Также добавьте оливковое масло, панировочные сухари и яйцо. Перемешайте и начините помидоры полученной смесью.
Разложите овощи на огнеупорном блюде. Сверху полейте оливковым маслом и посыпьте перцем. Запекайте в течение часа при температуре 180 градусов.
За 10 минут до окончания добавьте тертый сыр. Готово!
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