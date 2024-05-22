Нафаршируйте помидоры этим и запеките в духовке. Простой рецепт ужина для всей семьи

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Опубликовано: 22.05.2024 09:41 , Обновлено: 22.05.2024

Фаршированные помидоры не обязательно готовить для особых случаев. Это блюдо прекрасно подойдет в качестве ужина для всей семьи. Просто вырежьте середину овоща, нафаршируйте начинкой и запеките в духовке. Легче не бывает!

Для приготовления этого блюда вам не понадобится много времени и затрат. Основные ингредиенты — томаты, мясной фарш, тертый сыр и травяные специи.

Такой ужин точно понравится всей семье, члены которой обязательно попросят добавки.

Ингредиенты

6 помидоров;

200 г мясного фарша;

1 зубчик чеснока;

1 ч.л. сушеного тимьяна;

1 ч.л. сушеного орегано;

несколько ложек панировочных сухарей;

1 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. соевого соуса;

молотый перец;

1 яйцо;

сыр.

Способ приготовления:

Помидоры вымойте и разрежьте на половинки (поперек). Если помидоры маленькие, можно просто отрезать «шляпки» и сделать по одной порции из каждого овоща.

С помощью маленького ножа и ложки выньте мякоть.

[info_b]Если помидоры были особенно водянистыми, стоит посыпать середину солью и оставить на полчаса в перевернутом виде.[/info_b]

Приправьте фарш чесноком и специями. Также добавьте оливковое масло, панировочные сухари и яйцо. Перемешайте и начините помидоры полученной смесью.

Разложите овощи на огнеупорном блюде. Сверху полейте оливковым маслом и посыпьте перцем. Запекайте в течение часа при температуре 180 градусов.

За 10 минут до окончания добавьте тертый сыр. Готово!

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