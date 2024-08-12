Больше никакого творожного сыра из магазина. Нашли вкусный рецепт домашней намазки из 5 ингредиентов

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Опубликовано: 12.08.2024 10:01 , Обновлено: 12.08.2024

Завтрак многих белорусов начинается с приготовления бутербродов к чаю либо кофе. Этот простой, но питательный перекус способен зарядить энергией и бодростью на всё утро. Часто в качестве намазки на хлеб используется магазинный творожный сыр. Однако приготовить его можно и самостоятельно, причём он не потребует много времени и будет по-настоящему натуральным и вкусным. Что понадобится?

Творожный сыр - одна из самых популярных намазок для утреннего бутерброда и не только. Этот простое и лаконичное лакомство, которым мы покрываем бутерброд, прекрасно сочетается со многими добавками, будь то красная рыба либо ломтики авокадо. Кому-то может показаться, что приготовление такой намазки - дело хлопотное, но вы убедитесь, что это совсем не так, если попробуете приготовить её по этому рецепту. Зная, как легко и просто можно приготовить творожный сыр в домашних условиях, вы перестанете его покупать.

Рецепт творожной намазки

Ингредиенты:

200 г творога,

мелко нарезанный зубчик чеснока,

столовая ложка измельченного чеснока,

столовая ложка измельченной петрушки,

соль и перец по вкусу,

ложка натурального йогурта.

Способ приготовления:

Поместите творог в миску и взбейте миксером на высокой скорости до получения гладкой, пышной массы. Если вы хотите, чтобы намазка была более сливочной, можно добавить натуральный йогурт и продолжить взбивание. Во взбитый сыр добавьте мелко нарезанный чеснок, зелёный лук, петрушку, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Готовую намазку поместите в герметичный контейнер и храните в холодильнике. Подавайте с хлебом или крекерами.

К слову, творожный сыр - не единственная вкусная и полезная намазка, которую вы можете приготовить дома. Вы также можете приготовить восхитительный на вкус и полезный вариант пасты с яйцом и авокадо. Как приготовить?

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