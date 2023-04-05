Чего не должно быть в составе магазинного майонеза? Избегайте трех ингредиентов

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Опубликовано: 05.04.2023 11:14 , Обновлено: 05.04.2023

Полки магазинов сгибаются под тяжестью различных майонезов. Их производители соблазняют покупателей не только ценой, но и безопасным и натуральным составом своей продукции. Можно ли верить этим заверениям? Не всегда. Рассказываем, каких трех ингредиентов и кому стоит избегать при покупке майонеза. Для этого нужно всегда смотреть в состав продукта на упаковке.

Основные ингредиенты майонеза

Классический домашний майонез состоит из пяти ингредиентов – масла, яиц, горчицы, уксуса или лимонного сока, а также специй. Этого достаточно, чтобы приготовить вкусный соус для овощного салата или других блюд.

Однако в магазинных продуктах можно найти и многие другие соединения и вещества. Их основная задача – улучшить вкусовые качества данного продукта, а также продлить срок его хранения. Все такие добавки разрешены к продаже, а значит безопасны для здоровья потребителей.

Однако есть определенная группа ингредиентов, которые хоть и разрешены, но не оказывают хорошего воздействия на организм. Более того, при избыточном употреблении они могут вызвать множество неприятных проблем, особенно у людей, страдающих повышенной чувствительностью кишечника, пишет Wprost. На что стоит обращать особое внимание?

Добавка E385 в майонезе

Е385 представляет собой соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭТДУ). Это синтетическая пищевая добавка с консервирующими свойствами. Она выглядит как порошок и легко растворяется в воде. Добавка предотвращает прогоркание жиров, которое проявляется в появлении специфического запаха и неприятного вкуса.

Также Е385 позволяет соусам долгое время сохранять свой вкус, цвет и консистенцию. Ее можно найти практически в каждом майонезе, представленном сегодня на рынке. Следует ли поэтому считать его обязательным ингредиентом этого вида продукта? Ни в коем случае.

Хороший майонез, приготовленный по домашнему рецепту, не нуждается в искусственных стабилизаторах.

При употреблении в разумных количествах кальциево-натриевая соль не оказывает негативного влияния на организм, но исследования на животных показывают, что большие дозы этого ингредиента токсичны. Например, они могут вызывать неприятные ощущения в желудке.

«Я бы советовала людям с чувствительным кишечником, вздутием живота и расстройствами пищеварения остерегаться этой добавки. Они находятся в группе риска, и употребление продуктов с Е385 в их случае может усугубить желудочно-кишечные проблемы», — подчеркнула польский сертифицированный диетолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Магда Стефаняк.

Подсолнечное масло в составе майонеза

Что может быть не так с этим ингредиентом? Ведь масло — это “основа” майонеза. Конечно, но в данном случае очень важно качество жира, о котором идет речь.

Майонез с подсолнечным маслом не является хорошим выбором из-за высокого содержания в нем кислот омега-6. Эти соединения, потребляемые в избытке, могут вызвать воспаление в организме. Лучше отдать предпочтение майонезу с рапсовым маслом, которое является ценным источником омега-3 жирных кислот, полезных для сердца.

Сахар в майонезе

Этот ингредиент часто встречается не только в десертах и сладостях, но и в майонезе и многих других продуктах. Производители добавляют его практически во все. Однако избыток сахара в ежедневном рационе повышает кровяное давление, а также уровень триглицеридов в организме. Что, в свою очередь, увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как атеросклероз.

Поэтому лучше воздержаться от покупки соусов, в составе которых есть “скрытый” сахар, и выбирать те, которые подслащены медом. Это гораздо более здоровая альтернатива.

Важен порядок ингредиентов

Покупая майонез, обратите особое внимание еще на один момент — порядок ингредиентов, указанных на этикетке продукта. Как правило, чем выше в списке указано то или иное соединение, тем больше его содержится в продукте. Другими словами, ингредиент, стоящий на первом месте, доминирует в майонезе.