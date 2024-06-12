В Гомеле выпустили шоколад против старения с "секретным" ингредиентом. Что в составе?

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Опубликовано: 12.06.2024 09:57 , Обновлено: 12.06.2024

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" выпустила очередную новинку. На этот раз ноу-хау состоит не в какой-то уникальной начинке со вкусом манго или клубники, а в коллагене, который способствует регенерации кожи и, как следствие, замедляет старение. При этом в 95-граммовой плитке молочного шоколада нет сахара — только подсластители.

На сайте предприятия сказано, что новинка представляет собой горький шоколад с коллагеном, в составе которого следующие ингредиенты:

тёртое какао;

мальтит;

сывороточный белковый концентрат;

масло какао;

инулин;

гидролизованный коллаген;

эмульгатор (лецитин);

ароматизатор натуральный «Ваниль».

Калорийность на 100 граммов классическая — 500 килокалорий, поэтому диетическим шоколад точно не назовёшь. Однако по сравнению с другими плитками, где крайне мало белка, производитель заявил в описании целых 20 граммов! К слову, жиров здесь тоже достаточно — 36 граммов. Количество углеводов, к сожалению, также велико и составляет 25 граммов. Срок годности продукта — 1 год.

[info_b] Коллаген – это важный и полезный белок, из которого строится наша соединительная ткань. Он является одним из основных компонентов суставов, костей, волос, кожи и ногтей. Коллаген также способен уменьшить боль в суставах и защитить сердце — при достаточном его количестве. [/info_b]

Человеческий организм вырабатывает коллаген самостоятельно, однако с возрастом его становится всё меньше. Именно поэтому важно пополнять запасы извне: лучше всего белок усваивается, если употреблять в пищу костные бульоны, яичные белки, рыбу и желатин. Можно ли на один уровень с ними поставить шоколад — большой вопрос.

Ранее Telegraf.news писал, что Могилёвская кондитерская фабрика “Красный пищевик” выпустила две летних новинки зефира. Пользовательница TikTok показала, как они выглядят, и рассказала, каковы на вкус и сколько стоят.

«Красный пищевик» выпустил две летние новинки зефира. Что за вкусы и сколько стоят?