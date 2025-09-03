В России "изобрели" пельмени, которые не надо варить

Опубликовано: 03.09.2025 20:04 , Обновлено: 03.09.2025

В российских гастрономах заметили пельмени, которые, если верить заверениям производителя, были созданы с помощью нейросети. Ее привлекли к анализу "миллионов отзывов", чтобы понять, как сделать идеальный продукт.

Оказалось, что ИИ посоветовал производителю сделать такие пельмени, которые не надо варить. Тот, в свою очередь, назвал такое решение “еще одной революцией” в мире пельменей.

“Просто разогрей их любым удобным способом, даже в СВЧ, и насладись любимым вкусом”, - посоветовали на пачке покупателям.

Ранее Telegraf.news писал, что российский производитель алкогольных напитков «Лоза Ставрополья» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лабубу» и Labubu. Именно так называются ставшие популярными игрушки в виде монстров из Гонконга.

В России решили выпускать Лабубу-водку

Тем временем, специализированный паблик о новинках и новостях в магазинах России Product Media заметил, что продукция белорусского производителя “Молочный мир” — коктейли Coffee Break — стали очень популярными в магазинах РФ.

Белорусские молочные коктейли покорили рынок в России