В России решили выпускать Лабубу-водку
Российский производитель алкогольных напитков «Лоза Ставрополья» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лабубу» и Labubu. Именно так называются ставшие популярными игрушки в виде монстров из Гонгконга.
[info_b]Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином. Настоящие игрушки продаются только в магазинах китайской розничной сети Pop Mart. Лабубу — это также имя главной героини серии.[/info_b]
Как пишут российские СМИ, в случае успешной регистрации ставропольская компания сможет выпускать вина, ликеры, сакэ и другие алкогольные напитки с названием Лабубу.
В заявке также указаны водка, зельцеры, биттеры и джин.
К слову, ранее заявку на регистрацию товарного знака Labubu подала российская косметическая компания «Натура Сиберика».
А ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе российской киностудии “Союзмультфильм” объявили о регистрации торгового знака “Чебубу”, который позволит ей продавать свою линейку товаров, очень похожую на ставших популярными по всему миру Лабубу.
Кстати, журналистка Telegraf.news разузнала, откуда пошла мода на вирусных монстриков, и собрала ещё несколько трендовых игрушек, от которых могут сходить с ума дети из поколения “альфа”.