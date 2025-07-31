В России решили выпускать Лабубу-водку

Опубликовано: 31.07.2025 19:03 , Обновлено: 31.07.2025

Российский производитель алкогольных напитков «Лоза Ставрополья» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Лабубу» и Labubu. Именно так называются ставшие популярными игрушки в виде монстров из Гонгконга.

[info_b]Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином. Настоящие игрушки продаются только в магазинах китайской розничной сети Pop Mart. Лабубу — это также имя главной героини серии.[/info_b]

Как пишут российские СМИ, в случае успешной регистрации ставропольская компания сможет выпускать вина, ликеры, сакэ и другие алкогольные напитки с названием Лабубу.

В заявке также указаны водка, зельцеры, биттеры и джин.

К слову, ранее заявку на регистрацию товарного знака Labubu подала российская косметическая компания «Натура Сиберика».

А ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе российской киностудии “Союзмультфильм” объявили о регистрации торгового знака “Чебубу”, который позволит ей продавать свою линейку товаров, очень похожую на ставших популярными по всему миру Лабубу.

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Кстати, журналистка Telegraf.news разузнала, откуда пошла мода на вирусных монстриков, и собрала ещё несколько трендовых игрушек, от которых могут сходить с ума дети из поколения “альфа”.

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