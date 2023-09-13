В Минске заметили то ли овощ, то ли фрукт (несозревший - одно, спелый — другое). Что за диковинка и почем?

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Опубликовано: 13.09.2023 19:19 , Обновлено: 13.09.2023

На минском Комаровском рынке покупатели заметили в продаже "съедобный крокодил". При чем это то ли овощ, то ли фрукт: в несозревшем виде это считается овощем и употребляется сырым, а как только созревает — становится фруктом. Журналисты Onliner узнали, что это за диковинка и сколько стоит.

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Называется это момордикой (в народе — горькая дыня). Момордика очень распространена в азиатской кухне: ее жарят, тушат, добавляют в супы и салаты, рассказал Onliner.

В Беларуси горькую дыню чаще покупают китайцы, белорусы добавляют ее в смузи, так как момордика богата разными витаминами.

В спелом виде горькая дыня раскрывается и становится ярко-оранжевой, внутри появляются красные ягоды, из которых можно делать варенье. Сами ягоды по вкусу напоминают хурму.

В несозревшем виде момордика как огурец с ноткой горчинки. На ощупь очень нежная, с приятными пупырышками.

За одну штуку на Комаровском рынке продавец просил от 12 до 15 рублей, маленькая по размеру момордика стоит 5—7 рублей.

Фото с сайта onliner.by

Кстати, вот вам рецепт, как приготовить момордику вкусно и быстро:

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