В Минске в продаже появился Barbie бургер. Чем отличается от обычного, кроме цвета?

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Опубликовано: 07.09.2023 18:05 , Обновлено: 07.09.2023

Несмотря на то, что нашумевший фильм "Барби" до сих пор не показали в белорусских кинотеатрах, "розовая лихорадка" охватила и нашу страну. Из последних новостей по этому поводу — в Минске начали продавать "уникальный" Barbie бургер.

Так, новинку презентовали 6 сентября в гастро-баре ButterBro. Как пояснили в Instagram-аккаунте ресторана, бургер состоит из говяжьей котлеты. Но в этом, конечно, нет ничего необычного.

А вот булочка у бургера, если верить картинке, действительно в стиле Барби — розовая (или розоватая). Также внутри — томат, маринованные огурцы, сыр чеддер, и какой-то секретный соус с названием Barbie.

Кроме того, шеф-повар решил подавать блюдо с… бататом. Этот овощ еще часто называют “сладкой картошкой”.

[info_b]Батат — это корнеплод, который также известен как “сладкий картофель” (однако с картошкой у него лишь отдаленное родство). Он имеет оранжевую, красную или фиолетовую мякоть и сладкий вкус. Батат широко используют в кулинарии, он является популярным ингредиентом для приготовления пюре, супов, запеканок и других блюд. Батат богат крахмалом, витамином А и C, а также минералами, такими как калий и железо.[/info_b]

«Батат добавляет бургеру шарм и отличный вкус. Он придает ему пикантность и оригинальность, отличая его от других бургеров», — прорекламировали в гастро-баре.

Стоит такой бургер 25 белорусских рублей.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cw2IPPRooYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ButterBro Gastro-Bar (@butterbro_gastrobar) [/link]

В комментариях к посту многие поставили “огоньки”, а также отметили, что блюдо выглядит “аппетитно” и “красиво”.

Ранее Телеграф писал, что шоколадная фабрика «Коммунарка» выпустила лимитируемую шоколадку. И если ее название уже известно (в честь одного из белорусских тг-каналов), то ее начинка пока держится в секрете.

«Коммунарка» выпустила шоколадки с «секретной начинкой» и названием в честь белорусского ТГ-канала