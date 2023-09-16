В Минске в продаже появились «соленья» по 1295 рублей за литр. Это что так стоит?

📷 Фото

Опубликовано: 16.09.2023 13:46 , Обновлено: 16.09.2023

В одном из магазинов Минска покупатели заметили «соленья» по 1295 рублей за литр. Фото товара опубликовал 16 сентября появилось в одном из белорусских тг-каналов.

Перец по 1,2 рубля, помидоры по рублю — Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить впрок до подорожания

Речь идет про банку соленых раков. Они продаются в трехлитровой стеклянной банке за 3885 рублей 99 копеек. Есть продукт и в поллитровой таре. Страна-производитель: Россия.

Фото: соцсети

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что «Коммунарка» выпустила шоколадки с «секретной начинкой» и названием в честь белорусского ТГ-канала.

«Коммунарка» выпустила шоколадки с «секретной начинкой» и названием в честь белорусского ТГ-канала