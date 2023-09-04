"Коммунарка" выпустила шоколадки с "секретной начинкой" и названием в честь белорусского ТГ-канала

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Опубликовано: 04.09.2023 18:37 , Обновлено: 09.01.2025

Шоколадная фабрика «Коммунарка» выпустила лимитируемую шоколадку. И если ее название уже известно (в честь одного из белорусских тг-каналов), то ее начинка пока держится в секрете.

Речь идет про шоколадку «Коколад», ее выпустили в сотрудничестве с тг-каналом «Мерзкий кокобай» (о чем свидетельствует и надпись на обертке).

Фото с сайта koko.by

Фото с сайта koko.by

В koko.by отметили, что “секрет начинки” известен только его создателям и предложили читателям угадать, какой у шоколадки вкус.

Точно известно, что шоколад молочный, с двухслойной начинкой, соком лимона и апельсина и “чуть-чуть волшебной пыли”. Уточняется, что продукт без ГМО, без консервантов и без усилителя вкуса. “Чтобы понять задумку автора, нужно затестить!”, - призывают его создатели.

Фото с сайта koko.by

[info_b]«Коколад» можно купить во всех «Еврооптах», «Хитах», «Грошыках», «Едоставке» и фирменных магазинах «Коммунарке». За 100-граммовую плитку придется отдать от 2,89 до 3,35 рублей.[/info_b]

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