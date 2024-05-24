Эти котлеты без фарша накормят всю семью не хуже, чем мясные. Что понадобится?

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Опубликовано: 24.05.2024 13:07 , Обновлено: 24.05.2024

Котлеты из фарша - одно из тех блюд, которые белорусы просто обожают. Однако в летние месяцы стоит немного изменить свои пищевые привычки и сделать выбор в пользу легких, полезных и в то же время необыкновенно вкусных блюд. Эти котлеты превратят ваш летний ужин в настоящий праздник вкуса. Ешьте, наслаждайтесь и берегите свой кишечник.

Приготовление котлет из фарша не занимает много времени, а блюдо для быстрого ужина не только недорогое, но и дает простор для маневра - с рецептом можно экспериментировать до бесконечности. Однако иногда стоит выбрать более здоровую альтернативу этому блюду. Вкусные котлеты можно приготовить из неочевидного ингредиента.

Речь идет о… твороге. Это один из тех продуктов, которые часто есть в холодильнике. Особенно он популярен среди тех, кто ведет активный образ жизни или сидит на диете.

Благодаря низкой калорийности и исключительно сытному вкусу он является одним из основных продуктов при похудении. Поэтому вы можете есть его, не беспокоясь о своей фигуре. А котлеты, приготовленные на его основе, радуют многих.

Котлеты с творогом можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, и весь процесс точно не займет больше времени, чем при приготовлении блюда из традиционного фарша. Кроме того, блюдом легко можно накормить всю семью.

Рецепт приготовления котлет без фарша

Для их приготовления вам потребуется:

300 г творога;

4 яйца;

200 г овсяных отрубей или овсянки быстрого приготовления;

рубленый зеленый лук;

соль;

молотый перец;

сладкая или остра паприка;

растительное или топленое масло для жарки.

Способ приготовления:

Поместите в миску творог, яйца, отруби или овсянку и измельченный лук. Приправьте и тщательно перемешайте.

Накройте миску и отставьте в сторону примерно на час.

Разогрейте масло на сковороде. Сформируйте из приготовленной смеси небольшие котлеты. Выложите на сковороду.

Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Отложите на бумажное полотенце, чтобы стекал жир. Готово!

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