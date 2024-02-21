В Госстандарте Беларуси рассказали, сколько «мясного сырья» должно быть в колбасе

Опубликовано: 21.02.2024 11:42 , Обновлено: 21.02.2024

Заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова рассказала о фактах фальсификации белорусских продуктов питания. По её словам, на рынке можно найти поддельную молочную, мясную, кондитерскую продукцию, копирующую белорусских производителей. Чиновница назвала это показателем престижа белорусской продукции и рассказала, сколько именно "мясного сырья" на самом деле должно быть в настоящей колбасе и что представляет из себя "настоящий шоколад".

По словам Моргуновой, белорусские продукты питания подделывают, потому что местные производители “сохранили классические традиционные технологии”, что на выходе даёт потребителю “привычное с детства качество”.

“То есть если это шоколад, то это действительно шоколад, а не кондитерская или жировая глазурь с использованием эквивалентов и заменителей какао-масла. Если это колбаса, то там должно быть не менее 60% мясного сырья”, - процитировало чиновницу госагентство БелТА.

Она пояснила, что в некоторых случаях при производстве продукта могут использоваться различные заменители растительного происхождения, пищевые вкусовые и цветовые добавки.

“Да, он может быть безопасным, но ожидаемого привычного качества априори там не будет”, - прокомментировала такую продукцию Моргунова.

Ранее Телеграф рассказывал, что в белорусском Институте мясо-молочной промышленности (ИММП) в декабре прошлого года заявили о планах наладить в Беларуси производство колбасы без мяса. О ней в институте говорят ещё с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился. Только на выставках.

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Сотрудники этого же Института, действующего при Национальной академии наук Беларуси, ранее рассказывали, что вся мясная продукция в Беларуси делится на 2 группы: продукт мясной и продукт мясосодержащий. В зависимости от группы минимальная массовая доля мяса отличается.

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Между тем, белорусские производители периодически удивляют покупателей неожиданными рецептурами. Так, летом прошлого года Слонимский мясокомбинат начал выпуск колбасы черного цвета. Новинка называется «Бусидо», что в переводе значит «Кодекс самурая».

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