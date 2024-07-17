В этот миф о мёде до сих пор верят многие. Диетологи объяснили, что с ним не так

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.07.2024 13:38 , Обновлено: 17.07.2024

Мёд — одна из наиболее часто упоминаемых альтернатив сахару. Но действительно ли он полезнее и лучше? Клинический диетолог, доктор Михал Вжосек привел два ключевых аргумента. Если вы любите подслащивать еду мёдом, вам лучше знать об этом.

Мёд содержит антиоксиданты, минеральные соли, микроэлементы и витамины. Его экстракты используются в производстве многих лекарственных и иммуноукрепляющих средств. А кроме того, мед просто очень вкусный и сладкий, поэтому неудивительно, что он кажется отличной заменой сахару.

Подслащивание медом очень популярно, но действительно ли оно лучше? Диетолог Михал Вжосек решил высказаться по этому поводу. Эксперт развеял мифы и заблуждения о мёде.

По его словам, мёд - это в основном глюкоза и фруктоза, которые при такой высокой энергетической ценности не имеют большой питательной ценности.

“Этот пример становится еще более убедительным, если вспомнить, что в 100 граммах меда содержится 320 ккал. Кроме того, мед теряет свою ценность при высоких температурах, например, в чае», - добавил Вжосек.

Специалист подчеркнул, что мёд не так полезен, как считалось долгое время. И отметил, что лучше выбирать подсластители с низким содержанием калорий и питательной ценностью, например, из большего количества фруктов.

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Набор веса

Диетолог Ханна Столиньска придерживается аналогичного мнения по этому вопросу.

«Чтобы добиться эффекта, нужно съесть много меда. И это тоже сахар, поэтому я бы не рекомендовала его как один из продуктов, полезных для здоровья», — заявила эксперт.

И хотя в мёде меньше ккал на 100 г, чем в сахаре, подслащивание с его помощью может привести к набору веса, а не к его снижению. Как такое возможно? Дело в том, что это сладкое лакомство от пчел также более чем в два раза тяжелее белых кристаллов. В результате, подсластив чай чайной ложкой меда, мы получаем в два раза больше калорий, чем если бы использовали обычный сахар.

Конечно, это не означает, что вы должны отказаться от мёда, если он вам нравится. Однако следует помнить, что в меде очень высокое содержание сахара и что он теряет большую часть своих полезных свойств при температуре выше 45 градусов Цельсия. Подслащивание им горячего чая или использование в выпечке не принесет пользы вашему организму. А если учесть, что это очень дорогой продукт, то, возможно, лучше выбрать что-то другое.

[info_b]В Беларуси мёд продают как в магазинах, так и на рынках. Нередко сбором занимаются частники. Цена на различные виды мёда очень разнится.

Например, в E-dostavka стоимость небольших баночек стартует от 3,24 BYN.

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Ранее Telegraf.news писал, от чего ещё мёд теряет свои ценные свойства. Большинство людей хранят мед в кухонном шкафу. Это самый простой и удобный способ, но вопреки видимости, это не очень хорошее место. Постоянное воздействие тепла сказывается не лучшим образом на качестве мёда.

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