Где нельзя хранить мёд? Вот из-за какой ошибки он меняет запах и теряет ценные свойства

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Опубликовано: 08.07.2024 12:12 , Обновлено: 08.07.2024

Многие белорусы любят запастись мёдом впрок, чтобы побаловать себя натуральным и полезным лакомством в любой сезон. Однако, многие наверняка замечали, что в долго стоящих баночках любимый продукт со временем меняется, а нередко и теряет свой аромат. Избежать этих неприятных последствий можно, если не допускать распространённой ошибки.

Вы наверняка слышали, что мёд – один из немногих продуктов питания, который никогда не портится. Благодаря высокому содержанию сахара и антибактериальным свойствам его можно употреблять в течение сотен лет. Однако это не значит, что его можно хранить где угодно. Неподходящие условия заставляют его терять свою ценность.

Как хранить мёд правильно?

Большинство людей хранят мед в кухонном шкафу. Это самый простой и удобный способ, но вопреки видимости, это не очень хорошее место. Постоянное воздействие тепла сказывается не лучшим образом на качестве мёда.

Нередко хозяева и вовсе ставят мёд в шкафчик, примыкающий к плите, где мёд постоянно находится под воздействием тепла от готовящихся блюд. Самым лучшим местом для мёда будет прохладный и затенённый шкаф с температурой до 18 градусов Цельсия.

Кроме того, не стоит забывать плотно закрывать баночку мёда крышкой. Этот продукт является очень гигроскопичным и склонен вбирать в себя все запахи вокруг, рассказала пчеловод и владелица “Эко-пасеки” в своём TikTok.

“Ставьте мёд в место, где нет доступа света, пахучих соседей и где прохладная температура”, - порекомендовала пасечница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что мёд по праву относят к одним из самых нескоропортящихся продуктов. Он может простоять в наших шкафах месяцы и даже годы. Но что, если мёд стал покрываться непонятным белым пенообразным налетом? Наверняка многие белорусы не раз замечали такой сверху продукта. Разобрались, что это значит и можно ли такой есть.

Можно ли есть мед с белым налетом? Специалисты объяснили, почему он появляется